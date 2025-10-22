Hướng đi mới của Pogba

Paul Pogba chính thức ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ngoài sân cỏ.

Pogba và vợ với bộ sưu tập thời trang mới được công bố.

Mang tên "Pogba MDXCIII", bộ sưu tập đầu tiên của Pogba vừa được công bố trên Instagram. Thương hiệu do Pogba cùng đối tác kinh doanh Jonathan sáng lập, với sự hỗ trợ của vợ anh, Zulay, vừa đóng vai trò người mẫu vừa góp phần xây dựng hình ảnh cho bộ sưu tập.

Trên trang cá nhân, Zulay – người mẫu và nhà thiết kế nội thất gốc Bolivia – xuất hiện với những chiếc mũ, áo tracksuit và jacket của thương hiệu, kèm dòng chú thích: "Chờ đợi đã kết thúc, bộ sưu tập đầu tiên ra mắt".

Thương hiệu nhấn mạnh: "Đây là tuyên ngôn phong cách, với bản sắc mạnh mẽ, dễ nhận diện, lấy cảm hứng từ văn hóa, chuyển động và chiến thắng. Mỗi sản phẩm đều được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu cao cấp, với đường cắt chuẩn xác và hoàn thiện tinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là tái định nghĩa chuẩn mực thời trang thể thao cao cấp, kết hợp sự xuất sắc, tính xác thực và cảm xúc".

Các sản phẩm gồm có áo phông, mũ, hoodie, tracksuit… Giá cả được định hướng cao cấp, với áo phông hơn 100 euro, mũ 70 euro, tracksuit đầy đủ lên đến gần 300 euro. Thương hiệu dự kiến được phân phối tại một số cửa hàng chọn lọc trên toàn cầu, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.

Trên sân cỏ, Pogba đang nỗ lực trở lại sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án cấm thi đấu từ 4 năm xuống còn 18 tháng. CAS xác nhận Pogba không cố ý sử dụng chất cấm dehydroepiandrosterone (DHEA). Ngoài đời, Pogba và vợ Zulay kết hôn từ 2019 và hiện có ba con.