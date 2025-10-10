Cú sốc với Pogba

Theo truyền thông Pháp, tiền vệ Paul Pogba vừa gặp chấn thương nhẹ, khiến kế hoạch trở lại sân cỏ của anh bị trì hoãn.

Pogba dính chấn thương.

Tờ Nice-Martin cho biết Pogba gặp vấn đề trong buổi tập ở Monaco đầu tuần này. Chấn thương mới nhiều khả năng khiến tiền vệ 32 tuổi không thể góp mặt trong chuyến làm khách đến sân Angers SCO tại Ligue 1 vào ngày 19/10.

Ban lãnh đạo Monaco cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ để Pogba ra sân khi anh hoàn toàn sẵn sàng.

Hôm 4/10, HLV Adi Hutter xác nhận Pogba nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận gặp Angers. Tuy nhiên, chiến lược gia này đã bị sa thải sau đó hai ngày. Cùng với việc Pogba dính chấn thương, kế hoạch sử dụng ngôi sao sinh năm 1993 này của Monaco vì thế có thể tiếp tục bị trì hoãn.

Người hâm mộ Monaco từng kỳ vọng sẽ được chứng kiến Pogba sớm ra sân trong màu áo mới, đánh dấu cột mốc trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội quyết định không mạo hiểm, khi thể trạng của cựu tiền vệ MU chưa đạt 100%.

Monaco tỏ ra thận trọng với trường hợp của Pogba, nhất là khi anh đã rời xa bóng đá đỉnh cao suốt 2 năm qua. Trước đó, cựu tiền vệ Juventus bị cấm thi đấu do vi phạm quy định doping — án phạt ban đầu kéo dài bốn năm, nhưng sau đó được giảm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo thành công.

Pogba từng góp mặt trong một vài trận giao hữu tiền mùa giải của Monaco, cho thấy tín hiệu tích cực về thể lực.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU Dù MU đã chi những khoản tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng đình đám như Paul Pogba, Antony hay Jadon Sancho, hầu hết không đáp ứng được kỳ vọng.