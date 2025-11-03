Cầu thủ Arsenal thành 'thảm họa' ở Bundesliga

Tiền vệ Fabio Vieira đang trải qua quãng thời gian ác mộng tại Hamburg khi liên tục mắc lỗi và nhận thẻ đỏ chỉ trong vài vòng đấu đầu tiên ở Bundesliga.

Fabio Vieira dính 2 thẻ đỏ trong 5 trận. Ảnh: Reuters.

Trong thất bại 1-4 của Hamburg trước Koln tại vòng 9 hôm 2/11, Vieira nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối và phải rời sân sau khi phản ứng gay gắt với trọng tài. Sự việc xảy ra chỉ 4 phút sau khi đồng đội Immanuel Pherai cũng bị đuổi khỏi sân, khiến Hamburg kết thúc trận đấu với 9 người.

Sau thất bại này, Hamburg tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm sau loạt trận mở màn.

Đây là thẻ đỏ thứ 2 của Vieira tại Bundesliga, sau lần bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với Leopold Querfeld trong trận hòa 0-0 trước Union Berlin hồi đầu mùa. Thời điểm đó, cựu cầu thủ Arsenal phải nhận án phạt treo giò 2 trận.

Với tấm thẻ đỏ mới nhận, Vieira nhiều khả năng tiếp tục bị treo giò ít nhất 2 vòng đấu, trong bối cảnh phong độ cá nhân cũng đang thiếu ổn định.

Vieira gia nhập Hamburg theo dạng cho mượn từ Arsenal hồi mùa hè, với mục tiêu lấy lại phong độ sau hai mùa giải mờ nhạt tại Anh. Được “Pháo thủ” chiêu mộ từ Porto năm 2022 với giá 30 triệu bảng, tiền vệ 25 tuổi chưa bao giờ chiếm được suất đá chính dưới thời Mikel Arteta, với chỉ 3 lần ra sân trong đội hình xuất phát tại Premier League.

Dù từng được kỳ vọng sẽ hồi sinh ở môi trường mới, những màn trình diễn thiếu kỷ luật và tính nóng nảy đang khiến Vieira trở thành nỗi thất vọng lớn tại Hamburg.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.