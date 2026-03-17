Phản ứng của Hoàng Hên khi được gọi lên tuyển Việt Nam

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên không giấu được cảm xúc khi lần đầu có cơ hội lên tuyển Việt Nam, gọi đây là ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp.

Trưa 17/3, Hoàng Hên chia sẻ dòng trạng thái đáng chú ý trên trang cá nhân, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Với tiền vệ sinh năm 1994, đó không chỉ là một bước tiến nghề nghiệp, mà là khoảnh khắc anh chờ đợi từ lâu. “Hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, là ngày đặc biệt và thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi”, Hoàng Hên viết.

Không cần những lời hoa mỹ, cách Hoàng Hên bộc lộ cảm xúc đủ để thấy ý nghĩa của lần lên tuyển này. Anh gọi việc khoác áo đội tuyển Việt Nam là “một vinh dự và niềm tự hào vô bờ bến”.

Trong bối cảnh đội tuyển đang từng bước làm mới lực lượng, sự xuất hiện của Hoàng Hên mang đến thêm một phương án đáng chú ý ở tuyến giữa. Nhưng điều khiến anh tạo thiện cảm không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở thái độ.

“Tôi rất hạnh phúc, tràn đầy động lực và sẵn sàng cống hiến hết mình”, Hoàng Hên chia sẻ. Đó là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng cần khi bước vào môi trường đội tuyển, đặc biệt với những người mới.

Những hình ảnh Hoàng Hên trong màu áo đỏ nhanh chóng được lan truyền. Từ động tác chào đến khoảnh khắc anh đặt tay lên ngực áo có lá cờ Việt Nam, tất cả đều mang tính biểu tượng. Không cầu kỳ, nhưng đủ để thể hiện sự trân trọng.

Ở đội tuyển, cơ hội luôn đi kèm cạnh tranh. Hoàng Hên hiểu điều đó. Nhưng thay vì nói về áp lực, anh chọn cách bắt đầu bằng sự biết ơn và quyết tâm.

“Cố lên”, Hoàng Hên viết ngắn gọn ở cuối bài đăng.

Một câu đơn giản, nhưng cũng là cách anh tự nhắc mình về chặng đường phía trước, nơi mọi thứ sẽ được chứng minh bằng màn trình diễn trên sân.

Ở dịp FIFA Days tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt so tài với Bangladesh ở trận giao hữu và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.