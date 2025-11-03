Cầu thủ nhập tịch Malaysia mất trắng sự nghiệp

Tương lai của trung vệ Facundo Garcas tại CLB Alavas (La Liga) coi như khép lại sau khi FIFA bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Hiện CLB Alaves gạch tên Garces và không cho cầu thủ tập luyện.

Cầu thủ gốc Argentina là một trong 7 cái tên dính líu tới vụ làm giả hồ sơ gốc để được thi đấu cho tuyển Malaysia, một trong những bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá nước này.

Theo tài liệu do FIFA công bố, hồ sơ chứng minh nguồn gốc Malaysia của Garces hoàn toàn sai lệch. FAM khẳng định ông nội của Garces - Carlos Rogelio Fernandez, sinh tại Penang, Malaysia. Tuy nhiên, các tài liệu được FIFA xác minh từ Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cho thấy ông Fernandez thực tế chào đời tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina.

Bản sao trích lục khai sinh ghi rõ: "Bà Sebastiana Justa Fernandez, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai rằng tại nhà riêng trên phố số 22, bà sinh một bé trai da trắng, được đặt tên là Carlos Rogelio Fernandez".

FIFA khẳng định chi tiết này không chỉ xác nhận ông Fernandez sinh ra tại Argentina, mà còn chứng minh dòng họ Garces hoàn toàn không có gốc gác Malaysia như FAM từng trình bày. "Ngày sinh có thể đúng, nhưng nơi sinh thì hoàn toàn không", trích báo cáo điều tra của FIFA.

Với phát hiện này, toàn bộ hồ sơ quốc tịch của Garces bị coi là giả mạo, đồng nghĩa việc anh khoác áo tuyển Malaysia là trái quy định. Cầu thủ sinh năm 1999 hiện bị treo giò 12 tháng và đứng trước nguy cơ bị Alaves chấm dứt hợp đồng ngay trong kỳ chuyển nhượng tới.

Truyền thông Argentina gọi đây là "vụ giả mạo giấy tờ thô thiển nhất từng thấy trong bóng đá Đông Nam Á", còn tại Malaysia, dư luận đang dậy sóng khi danh dự của cả nền bóng đá bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.