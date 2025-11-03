CĐV Đông Nam Á hả hê khi Malaysia bị trừng phạt

Mạng xã hội khu vực Đông Nam Á bùng nổ sau khi FIFA quyết định giữ nguyên hình phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn bị trừng phạt.

Tối 3/11, đơn kháng cáo của FAM bị FIFA từ chối, đồng nghĩa với việc hình phạt cấm thi đấu dành cho 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định vẫn được giữ nguyên. Đây là vụ việc gây chấn động không chỉ bóng đá khu vực mà còn cả thế giới.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và tiến hành điều trần, FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ này vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều cổ động viên bàn tán sôi nổi về quyết định của FIFA. Một tài khoản bình luận: “Công lý đã được thực thi". CĐV khác viết: “Malaysia phải trả giá vì hành vi sai trái". Một người hâm mộ khác nhấn mạnh: “Trả lại sự trong sạch cho bóng đá Đông Nam Á".

FIFA giữ nguyên hình phạt với FAM.

Nhiều cổ động viên còn kêu gọi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sớm đưa ra án phạt bổ sung đối với Malaysia, đặc biệt khi những sai phạm này xuất hiện trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Theo phán quyết được giữ nguyên, FAM bị phạt hơn 432.000 USD , trong khi 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Iraurgui và Héctor Heve đều bị phạt hơn 2.400 USD mỗi người, đồng thời cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA từng áp dụng với một liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á, phản ánh quan điểm cứng rắn của tổ chức này đối với các hành vi gian lận về tư cách cầu thủ.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.