Liên đoàn Bóng đá Malaysia liều lĩnh

Dù FIFA bác toàn bộ kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn không có ý định dừng lại.

FAM vẫn quyết kháng cáo CAS dù khó có cơ hội lật ngược tình thế.

Tổ chức FAM đang xúc tiến các thủ tục để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trong nỗ lực cuối cùng nhằm đảo ngược phán quyết được xem là "đòn giáng mạnh" vào uy tín bóng đá nước này.

Động thái cứng rắn của FAM cho thấy họ chưa chấp nhận các cáo buộc làm giả giấy tờ vốn đã được FIFA điều tra và kết luận. Giới quan sát tại Malaysia nhận định đây là biểu hiện của sự "bảo thủ, cứng đầu và thiếu thực tế", khi bằng chứng về sai phạm ngày càng nhiều và rõ ràng hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều tài liệu bị rò rỉ tiếp tục gây chấn động. Những bản sao được cho là chứng minh nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ nhập tịch nay lại trở thành bằng chứng phản tác dụng, làm dấy lên nghi vấn gian lận có hệ thống trong quá trình hợp thức hóa quốc tịch.

Mặc cho làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội, FAM vẫn khẳng định vô tội và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng. Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi tuyên bố liên đoàn sẽ đòi hỏi FIFA cung cấp bản giải trình chi tiết, trước khi chính thức đệ đơn lên CAS.

Vụ bê bối giấy tờ giả đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Không chỉ 7 cầu thủ bị treo giò, FAM còn đối mặt nguy cơ bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027.

