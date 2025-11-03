Khoản tiền khổng lồ để bóng đá Malaysia phơi bày sự thật

Thiệt hại tài chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể chạm ngưỡng 8 tỷ đồng khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

FAM tiêu tốn số tiền lớn khi theo đuổi vụ kiện.

Sau khi bị FIFA phạt nặng vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, FAM gửi đơn kháng cáo với hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khi đơn kháng cáo bị bác, FAM chưa chịu dừng lại và cân nhắc bước đi tiếp theo là kiện lên CAS, cấp xét xử cao nhất của thể thao toàn cầu.

Theo luật sư Zhafri Aminurrashid, chỉ riêng chi phí khởi kiện đủ khiến FAM méo mặt. Chi phí kháng cáo khoảng 1 triệu Ringgit Malaysia (hơn 6,2 tỷ đồng ), phí luật sư dao động từ 100.000 đến 200.000 Ringgit, và phí nhân chứng có thể lên tới 50.000 Ringgit mỗi người.

Tổng cộng, con số ước tính 1,27 triệu Ringgit Malaysia, tương đương gần 8 tỷ đồng chưa kể phát sinh. Luật sư Zhafri nhấn mạnh: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương, nên nếu không đóng đủ phí, CAS sẽ bác ngay từ đầu".

FIFA kết luận FAM giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng ), còn 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm thi đấu 12 tháng, mỗi người nộp phạt 2.000 Francs.

Bất chấp cơ hội đảo ngược phán quyết khá thấp, luật sư Vittoz - đại diện pháp lý của FAM, tuyên bố tổ chức này sẵn sàng đi đến cùng để chứng minh trong sạch. Nếu tiếp tục nộp đơn, đây có thể trở thành vụ kiện tốn kém nhất lịch sử bóng đá Malaysia, một canh bạc mà phần thua có thể khiến FAM mất trắng tất cả.