Arsenal, Liverpool khiến CĐV phẫn nộ

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Arsenal và Liverpool đều trải qua một trận đấu nhạt nhòa, thiếu kịch tính.

Arsenal lỡ cơ hội bỏ xa Man City. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 9/1, Liverpool hòa Arsenal 0-0 trên sân Emirates, qua đó duy trì sự kịch tính cho cuộc đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại khiến không ít cổ động viên thất vọng.

Bộ phận người hâm mộ cho rằng cả hai đội đều lựa chọn cách nhập cuộc an toàn, thậm chí có phần e dè đối thủ. Trận đấu có nhiều tình huống va chạm, nhưng cả Arsenal lẫn Liverpool đều không sẵn sàng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.

Một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội X bình luận: “Cả hai đội đều muốn vô địch nhưng lại đều sợ thua”. Một CĐV khác bày tỏ: “Trận đấu gây thất vọng lớn với tôi”. Trong khi đó, ý kiến khác cho rằng: “Arsenal lẽ ra phải quyết thắng để tạo khoảng cách an toàn với Man City, nhưng Mikel Arteta đã lo lắng quá nhiều”.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Arsenal và Liverpool hòa 0-0 tại Premier League kể từ tháng 9/2015. Kể từ trận đấu đó, hai đội đã ghi tổng cộng 79 bàn thắng sau 20 lần chạm trán ở giải quốc nội, với trung bình 3,95 bàn mỗi trận.

Về mặt thống kê, Arsenal tung ra 6 cú dứt điểm ở trận vừa qua, trong đó có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Liverpool thậm chí còn kém hơn với chỉ 3 cú sút và không có pha dứt điểm trúng khung thành nào.

Sau trận hòa này, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 49 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Man City 6 điểm. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 4 với 35 điểm.

