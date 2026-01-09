Thắng nghẹt thở Marseille, PSG vô địch Siêu cúp Pháp

PSG thoát hiểm ở những giây cuối cùng, thắng Marseille trên loạt luân lưu để đoạt Siêu cúp Pháp trong một đêm mà dấu ấn của Luis Enrique phủ kín từng nhịp thở trận đấu.

PSG giành Siêu cúp Pháp sau chiến thắng nghẹt thở trước Marseille.

“Le Classique” không chỉ là trận tranh danh hiệu, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất dành cho cỗ máy mà Luis Enrique dày công xây dựng. PSG bước vào cuộc so tài với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu, nhưng suýt gục ngã trước một Marseille chơi đầy quyết tâm, mang theo khát vọng chấm dứt 14 năm chờ đợi danh hiệu.

Ở hiệp một trận đấu rạng sáng 9/1, Marseille tạo ra sức ép nghẹt thở. PSG nhiều lần bị dồn sâu và nếu không có màn trình diễn xuất sắc của Lucas Chevalier, đội bóng thủ đô khó giữ nổi thế trận. Thủ thành người Pháp liên tục thắng trong các pha đối mặt, mang lại cảm giác an toàn hiếm hoi cho hàng thủ đang chao đảo.

PSG không cần nhiều cơ hội để trừng phạt đối thủ. Một sai lầm của Marseille ngay sát vòng cấm lập tức bị khai thác. Vitinha cướp bóng và kiến tạo cho Ousmane Dembele lốp bóng tinh tế qua đầu Rulli, ghi bàn thứ hai của anh trong năm 2026. Đó là khoảnh khắc đậm chất Luis Enrique: kiên nhẫn chờ đối thủ sơ hở, rồi ra đòn lạnh lùng.

Marseille không chấp nhận buông xuôi. Họ tiếp tục ép sân trong hiệp hai, buộc Chevalier thêm một lần hóa thân thành người hùng. Nhưng cũng chính thủ môn này khiến cục diện thay đổi khi phá bóng lỗi trong pha đối mặt Mason Greenwood, dẫn đến quả phạt đền. Tiền đạo người Anh không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

PSG giành Siêu cúp Pháp thứ 14.

Bi kịch chưa dừng lại với PSG. Phút 86, Pacho phản lưới nhà, đưa Marseille vượt lên. Khán đài của đội bóng thành phố cảng tại sân Jaber Al Ahmad đã sẵn sàng cho lễ ăn mừng.

Nhưng PSG thêm một lần cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Luis Enrique có thể chấp nhận thua thế trận, nhưng không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Ở pha bóng gần như cuối cùng, Gonçalo Ramos xuất hiện đúng lúc để gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Trên chấm 11 m, Chevalier chuộc lỗi bằng những pha cản phá quyết định, giúp PSG giành Siêu cúp Pháp thứ 14. Với Luis Enrique, đây là danh hiệu thứ bảy trong bảy giải đấu ông dẫn dắt PSG. Con số tưởng như khô khan ấy nói lên tất cả: đội bóng của ông không chỉ biết cách chiến thắng, mà còn biết cách sống sót trong những đêm tưởng như đã hết đường lui.