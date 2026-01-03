PSG mất ngôi đầu vào tay hiện tượng Ligue 1

Rạng sáng 3/1, Lens khẳng định vị trí dẫn đầu tại Ligue 1 với chiến thắng đậm 3-0 trên sân của Toulouse.

Lens không chỉ thắng Toulouse, họ nghiền nát đối thủ theo cách của một đội bóng đang ở đỉnh cao phong độ. Thế trận sớm được định hình ngay từ giữa hiệp một, khi Emersonn của Toulouse nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo. Chơi hơn người, Lens kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bóp nghẹt không gian và khiến đội chủ nhà gần như không còn khả năng phản kháng.

Bàn mở tỷ số đến đầu hiệp hai chỉ là hệ quả tất yếu của sức ép liên tục. Đáng chú ý, Lens hiện là đội duy nhất tại Ligue 1 mùa này chưa từng đánh rơi điểm số sau khi đã dẫn bàn.

Và khi Toulouse cố gắng co cụm để níu hy vọng mong manh, hai nhát dao kết liễu ở cuối trận đã khẳng định thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục cho đội khách.

Chiến thắng này nối dài chuỗi phong độ phi thường của Lens: 8 trận toàn thắng liên tiếp tại Ligue 1, thắng tới 10 trong 11 vòng gần nhất, thành tích còn vượt trội hơn cả Paris Saint-Germain. Lần gần nhất họ nếm mùi thất bại đã lùi về tận ngày 29/10, một cột mốc cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.

Trên bảng xếp hạng, Lens tạo khoảng cách 4 điểm so với nhà đương kim vô địch PSG, dù thi đấu nhiều hơn một trận. Nhưng quan trọng hơn con số, đó là cảm giác về một đội bóng đang chơi thứ bóng đá của kẻ thống trị: lạnh lùng, hiệu quả và không khoan nhượng.

Với phong độ hiện tại, Lens không còn là hiện tượng nhất thời. Họ đang nổi lên như một thế lực thực sự của Ligue 1, và nếu có một “kẻ thách thức bất ngờ” cho cuộc đua vô địch mùa này, cái tên ấy chính là Lens.

