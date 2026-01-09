Simeone khiêu khích Vinicius giữa cơn bão derby

Bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha nóng rực không chỉ vì thế trận, mà còn bởi màn đấu khẩu công khai giữa HLV Diego Simeone và Vinicius ngay trên sóng truyền hình.

HLV Diego Simeone liên tục khiêu khích Vini.

Hình ảnh do Movistar ghi lại ở hiệp một cho thấy HLV Simeone của Atletico Madrid tiếp cận Vinicius Jr khi hai người đứng sát đường biên. Simeone nói thẳng với tiền đạo Real Madrid: “Florentino sẽ sa thải cậu. Nhớ lời tôi nói, ông ấy sẽ sa thải cậu”.

Câu nói được lặp lại nhiều lần, đủ rõ để khán giả truyền hình đọc được khẩu hình. Đó không phải khoảnh khắc duy nhất.

Phút 80, Vini rời sân để nhường chỗ cho Arda Güler trong tiếng la ó của khán đài. Simeone ngoái theo, nói: “Nghe đi, nghe đi”, ám chỉ sự bất mãn của cổ động viên.

Lời khiêu khích ấy khiến ngôi sao người Brazil nổi giận. Vinicius quay lại phản ứng dữ dội và phải có người can ngăn để tránh tình huống vượt tầm kiểm soát.

Khi bước về khu kỹ thuật, Vini than phiền với trọng tài Busquets Ferrer: “Ông ta lúc nào cũng kiếm chuyện”.

Cảnh tượng không chỉ làm nóng bầu không khí trên sân, mà còn kéo cả hai băng ghế huấn luyện vào cuộc. HLV Xabi Alonso, theo dõi từ xa, đã lớn tiếng về phía đồng nghiệp bên kia: “Cholo! Cholo! Này! Lo việc của ông đi, chết tiệt!”.

Vini cũng đáp trả Simeone.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để lột tả bộ mặt thật của derby Madrid: căng thẳng, thù địch và sẵn sàng bùng nổ chỉ vì một câu nói. Trong những trận cầu kiểu này, đường biên hiếm khi là nơi yên tĩnh. Nó là ranh giới mong manh giữa chiến thuật và cảm xúc, giữa cái đầu lạnh và cái tôi nóng rực.

Sau trận, Simeone được hỏi về sự cố. HLV người Argentina chọn cách khép lại câu chuyện: “Tôi không có gì để nói. Từ khi còn thi đấu, tôi luôn nghĩ những gì xảy ra trên sân thì nên để lại trên sân”.

Lời đáp gọn ghẽ, nhưng không đủ để xóa đi dư âm của một buổi tối mà sự kình địch giữa Real Madrid và Atletico thêm một lần vượt khỏi khuôn khổ chuyên môn.

Rạng sáng 9/1, trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Kết quả này đưa "Los Blancos" vào chung kết và sẽ chạm trán Barcelona diễn ra vào 2h ngày 12/1.