Tiền đạo của Real Madrid, Vinicius Jr công khai đáp trả Diego Simeone trên mạng xã hội sau những màn khiêu khích căng thẳng ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 9/1.

Vinicius mỉa mai Simeone sau derby Madrid.

Vinicius bước vào phòng thay đồ vẫn chưa hạ nhiệt sau cuộc khẩu chiến với HLV Atletico. Khi mở điện thoại, anh thấy bài đăng của nhà báo Fabrizio Romano trên Instagram, kèm đoạn video ghi lại khoảnh khắc xảy ra lúc mình bị thay ra.

Không chần chừ, ngôi sao người Brazil để lại bình luận: “Ông lại thua thêm một trận loại nữa rồi,” kèm bốn biểu tượng mặt cười ra nước mắt.

Đó được xem như lời đáp trả trực diện của Vini dành cho Diego Simeone, khép lại màn đối đầu đầy căng thẳng tại Saudi Arabia.

Nguồn cơn sự việc xuất hiện từ hiệp một. Máy quay truyền hình bắt được cảnh Simeone tiếp cận Vinicius bên đường biên và nói: “Florentino sẽ đá cậu ra ngoài, nhớ lời tôi nói”.

Câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thổi bùng tranh cãi quanh hành động của HLV Atletico.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong hiệp hai. Phút 80, Vinicius rời sân để nhường chỗ cho Arda Güler. Trên đường ra ngoài, anh hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài. Simeone tiến lại, cố làm tiền đạo Real Madrid chú ý tới phản ứng của cổ động viên, như muốn nhấn mạnh rằng sự bất mãn đang nhắm vào anh.

Vinicius không giữ được bình tĩnh. Anh quay lại phản ứng dữ dội, khiến khu vực hai băng ghế huấn luyện lập tức náo loạn. Xabi Alonso, theo dõi sự việc từ xa, đã lớn tiếng về phía Simeone: “Ông lo đội của mình đi, đồ khốn!”.

Sự việc không kéo dài lâu, nhưng đủ để trở thành điểm nóng của trận bán kết Siêu cúp. Sau trận, Vinicius chọn cách lên tiếng trên mạng xã hội, biến câu chuyện bên đường biên thành chủ đề được bàn tán rộng rãi, và tiếp tục thổi bùng mối kình địch vốn đã rất gay gắt giữa Real Madrid và Atletico.

Rạng sáng 9/1, trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Kết quả này đưa "Los Blancos" vào chung kết và sẽ chạm trán Barcelona diễn ra vào 2h ngày 12/1.