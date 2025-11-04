Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo: 'Messi không giỏi hơn tôi'

  • Thứ ba, 4/11/2025 05:19 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Cuộc đối thoại giữa Cristiano Ronaldo và nhà báo Piers Morgan lại khiến thế giới bóng đá xôn xao, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bác bỏ ý kiến cho rằng Lionel Messi hay hơn mình.

Ronaldo gioi hon Messi anh 1

Ronaldo tiếp tục có cuộc trò chuyện hứa hẹn lật mở nhiều khía cạnh với Morgan.

Ở đoạn trailer được công bố đêm 3/11, Ronaldo đáp: "Messi giỏi hơn tôi ư? Tôi không đồng ý. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn", khi được nhắc đến lời nhận xét của cựu đồng đội Wayne Rooney về việc khẳng định Messi vượt trội hơn anh.

Đây là màn tái ngộ giữa Ronaldo và Piers Morgan, sau cuộc phỏng vấn gây bão cuối năm 2022, thời điểm CR7 rời MU trong ồn ào. Tuy nhiên, Morgan mô tả lần trò chuyện này là "cuộc phỏng vấn thân mật nhất từ trước đến nay", tập trung nhiều hơn vào góc nhìn cá nhân thay vì những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Hai thập kỷ qua, cuộc đua giữa Ronaldo và Messi trở thành biểu tượng của bóng đá hiện đại. Cả hai chạm trán 36 lần trong các giải đấu chính thức với Ronaldo thắng 11 trận, thua 16 và hòa 9. Lần đối đầu gần nhất diễn ra ở Champions League mùa 2020/21, khi Juventus đánh bại Barcelona 3-0.

Dù cạnh tranh khốc liệt, Ronaldo chưa bao giờ phủ nhận tài năng của đối thủ. Trong cuộc trò chuyện năm 2022 với chính Morgan, anh nói: "Messi là cầu thủ phi thường, đầy ma thuật. Chúng tôi chia sẻ sân khấu suốt 16 năm, một quãng thời gian tuyệt vời. Tôi tôn trọng cậu ấy như một đồng nghiệp vĩ đại".

Hiện tại, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại Al Nassr, trong khi Messi tỏa sáng rực rỡ ở Inter Miami. Cả hai có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên sân, nhưng cuộc tranh luận "ai vĩ đại hơn" chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa.

Minh Nghi

