Saudi Arabia dậy sóng vì quả phạt đền của Ronaldo

Cristiano Ronaldo lại ghi bàn, lại giúp Al Nassr thắng. Nhưng ở Saudi Arabia, mỗi lần anh bước lên chấm 11 m, mạng xã hội lại bùng nổ vì tranh cãi, mỉa mai và nghi ngờ.

Ronaldo đang gây tranh cãi tại Saudi Arabia.

Trận thắng Al Fayha mới đây tưởng như là một ngày làm việc quen thuộc của Ronaldo: hai bàn thắng, một cú sút quyết định ở phút 104, và ba điểm trọn vẹn cho Al Nassr. Thế nhưng, điều khiến dư luận sôi sục không phải là phong độ của CR7, mà là quả phạt đền phút cuối giúp đội của anh giành chiến thắng.

Ngay sau trận đấu, những lời mỉa mai lan nhanh trên mạng xã hội. Ruben Neves (Al Hilal) đăng dòng trạng thái cười châm biếm trên Twitter. Merih Demiral (Al Ahli) làm điều tương tự trên Instagram, kèm hàng loạt biểu tượng cười. Cả hai không nhắc tên Ronaldo, nhưng ai cũng hiểu họ đang nói về Al Nassr và quyết định gây tranh cãi.

Demiral còn phản hồi một người chỉ trích bằng cách khoe ảnh cùng danh hiệu giành được với Al Ahli, như muốn nói: “Tôi có quyền lên tiếng”. Trong khi đó, cầu thủ Fahd Al-Ansari của Al Fayha thẳng thắn tuyên bố: “Al Nassr đã cướp mất chiến thắng của chúng tôi”.

Đây không phải lần đầu Ronaldo trở thành tâm điểm của những tranh luận kiểu này. Ở Saudi Pro League, mỗi bàn thắng của anh đều kéo theo một làn sóng ý kiến trái chiều. Một bên ngưỡng mộ đẳng cấp của siêu sao 40 tuổi. Bên kia lại tin rằng anh đang được trọng tài ưu ái.

Dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Ronaldo. Anh biến mọi trận đấu thành một sự kiện, nơi bàn thắng chỉ là khởi đầu cho cơn bão tranh luận. Ở Saudi Arabia, không ai gây tranh cãi nhiều hơn và cũng không ai khiến người ta phải nói đến nhiều hơn Cristiano Ronaldo.