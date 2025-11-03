Lầm tưởng về Ronaldo

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Pro League sau khi lập cú đúp giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Fayha hôm 2/11.

Ngoài các bàn thắng, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại là mái tóc của CR7 trong màn ăn mừng cùng đồng đội. Tình huống diễn ra ở cuối hiệp hai, sau khi Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+14, ấn định chiến thắng cho Al Nassr.

Ngay sau bàn thắng, Ronaldo chạy về phía góc khán đài, ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội. Khi đó, tiền đạo Joao Felix bất ngờ đội lên đầu người đàn anh một chiếc khăn truyền thống Trung Đông màu sẫm. Từ xa, nhiều cổ động viên tưởng rằng Ronaldo vừa... thay đổi kiểu tóc.

Kiểu tóc khác lạ của Ronaldo.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: “Chuyện gì xảy ra với mái tóc của anh ấy thế?”, một người viết. Người khác đùa: “Thợ cắt tóc này đúng là sáng tạo quá đà!”, trong khi có fan còn châm chọc: “Ronaldo nên đổi tiệm cắt tóc ngay thôi!”.

Không chỉ gây lầm tưởng về kiểu tóc, Ronaldo còn khiến khán giả phấn khích khi trổ tài nhảy múa ăn mừng, xoay người và vung tay theo điệu nhạc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của CĐV.

Ronaldo đã có 8 bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này, trong đó có 5 pha lập công ở 5 trận gần nhất cho Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện chỉ còn 48 bàn nữa để chạm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

