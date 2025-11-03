Phút thư giãn của Ronaldo

Hình ảnh Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đắp mặt nạ gây chú ý vì sự tự nhiên, gần gũi và có phần hài hước.

Bức ảnh gây chú ý của Ronaldo và Georgina.

Ronaldo và bạn gái tiếp tục chứng minh họ là một trong những cặp đôi quyền lực và được yêu thích nhất làng thể thao thế giới, nhưng lần này không phải bằng hình ảnh xa hoa hay siêu xe, mà chỉ bằng chiếc mặt nạ dưỡng da.

Trên mạng xã hội, bức ảnh Ronaldo và Georgina nằm thư giãn trên giường, đắp mặt nạ dưỡng ẩm khiến người hâm mộ phát sốt. Siêu sao người Bồ Đào Nha để lộ khuôn mặt căng bóng và biểu cảm hài hước, trong khi Georgina nhẹ nhàng, nữ tính trong bộ đồ ngủ trắng. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp Instagram và X, nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều fan thích thú cho rằng đây là phiên bản đáng yêu nhất của Ronaldo, người vốn nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ và nghiêm túc trên sân cỏ. Một bình luận hài hước viết: "Ronaldo không chỉ chăm tập gym mà còn chăm dưỡng da hơn cả tôi".

Bức ảnh được cho là chụp tại biệt thự của cặp đôi ở Riyadh, Saudi Arabia - nơi Ronaldo thi đấu cho Al Nassr. Trong thời gian rảnh, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, khác xa hình ảnh siêu sao thường thấy.

Georgina, người mẫu kiêm influencer sở hữu hơn 71 triệu người theo dõi, không quên tag Ronaldo trong bài đăng story trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái "Bnoches" (tạm dịch: Chúc ngủ ngon) khiến dân mạng càng thêm thích thú.

Khoảnh khắc giản dị cho thấy dù là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Ronaldo vẫn là một người đàn ông bình thường khi ở bên người phụ nữ anh yêu. CR7 biết tận hưởng cuộc sống và chăm chút cho làn da không kém ai.