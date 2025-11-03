Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phút thư giãn của Ronaldo

  • Thứ hai, 3/11/2025 11:07 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Hình ảnh Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đắp mặt nạ gây chú ý vì sự tự nhiên, gần gũi và có phần hài hước.

Bức ảnh gây chú ý của Ronaldo và Georgina.

Ronaldo và bạn gái tiếp tục chứng minh họ là một trong những cặp đôi quyền lực và được yêu thích nhất làng thể thao thế giới, nhưng lần này không phải bằng hình ảnh xa hoa hay siêu xe, mà chỉ bằng chiếc mặt nạ dưỡng da.

Trên mạng xã hội, bức ảnh Ronaldo và Georgina nằm thư giãn trên giường, đắp mặt nạ dưỡng ẩm khiến người hâm mộ phát sốt. Siêu sao người Bồ Đào Nha để lộ khuôn mặt căng bóng và biểu cảm hài hước, trong khi Georgina nhẹ nhàng, nữ tính trong bộ đồ ngủ trắng. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp Instagram X, nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều fan thích thú cho rằng đây là phiên bản đáng yêu nhất của Ronaldo, người vốn nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ và nghiêm túc trên sân cỏ. Một bình luận hài hước viết: "Ronaldo không chỉ chăm tập gym mà còn chăm dưỡng da hơn cả tôi".

Bức ảnh được cho là chụp tại biệt thự của cặp đôi ở Riyadh, Saudi Arabia - nơi Ronaldo thi đấu cho Al Nassr. Trong thời gian rảnh, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, khác xa hình ảnh siêu sao thường thấy.

Georgina, người mẫu kiêm influencer sở hữu hơn 71 triệu người theo dõi, không quên tag Ronaldo trong bài đăng story trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái "Bnoches" (tạm dịch: Chúc ngủ ngon) khiến dân mạng càng thêm thích thú.

Khoảnh khắc giản dị cho thấy dù là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Ronaldo vẫn là một người đàn ông bình thường khi ở bên người phụ nữ anh yêu. CR7 biết tận hưởng cuộc sống và chăm chút cho làn da không kém ai.

Lầm tưởng về Ronaldo

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Pro League sau khi lập cú đúp giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Fayha hôm 2/11.

5 giờ trước

Guardiola: 'Haaland chạm đến đẳng cấp của Messi và Ronaldo'

Với cú đúp thứ tư liên tiếp trên sân nhà, Erling Haaland khiến Pep Guardiola phải thốt lên: “Cậu ấy đã ở đẳng cấp của Messi và Ronaldo”.

6 giờ trước

FIFA gây sốt khi đăng hình Quang Hải và Xuân Son cạnh Ronaldo, Messi

FIFA bất ngờ gọi tên hai ngôi sao Việt Nam trong bài đăng đặc biệt mừng Halloween, khiến cộng đồng người hâm mộ trong nước phấn khích.

20:00 31/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

