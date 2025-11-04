Bóng đá Malaysia đốt tiền cho một vụ kiện vô vọng?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nói sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nhưng người Malaysia lại hỏi một câu đơn giản: “Ai trả tiền cho vụ kiện này?”.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia (áo vàng) trong trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, việc theo đuổi một vụ kiện gần như không có cơ hội thắng bị xem là hành động đốt tiền.

Một vụ kháng cáo lên CAS không hề rẻ. Lệ phí nộp đơn tối thiểu được cho là 1.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1.100 USD ). Nếu vụ việc được đưa ra xét xử đầy đủ, chi phí có thể lên tới 30.000 franc (khoảng 33.000 USD ). Đó chỉ là phí tòa án. FAM còn phải thuê luật sư thể thao quốc tế, thường là các văn phòng tại Zurich, London hoặc Paris. Phí luật sư có thể gấp ba đến bốn lần con số đó, tức từ 90.000 đến 120.000 USD , tùy mức độ phức tạp của vụ việc.

Ngoài tiền, FAM còn mất thời gian và nhân lực. Một vụ kháng cáo tại CAS thường kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Trong thời gian đó, án phạt của FIFA vẫn có hiệu lực. Các cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu. FAM vẫn phải trả lương cho nhân viên pháp lý, chi phí di chuyển, lưu trú và hồ sơ dịch thuật. Với một liên đoàn đang nợ lương và phụ thuộc vào tài trợ, đây là gánh nặng không nhỏ.

Điều khiến người Malaysia bức xúc là khả năng thắng gần như bằng không. CAS hiếm khi đảo ngược phán quyết của FIFA, nhất là trong các vụ gian lận giấy tờ.

Nhiều chuyên gia luật thể thao trong khu vực nhận định FAM chỉ muốn giữ thể diện. Họ kháng cáo không phải để thắng, mà để tỏ ra mình đang hành động. Với người hâm mộ, đó là cách dùng tiền công không hợp lý.

Cơ hội để FAM thắng kiện FIFA là rất thấp.

Một số nhà quan sát tại Kuala Lumpur (Malaysia) cho rằng FAM nên chấp nhận án phạt và tập trung cải tổ. Việc kháng cáo chỉ khiến tổ chức này mất thêm tiền và uy tín. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết, FAM không chỉ mất hàng trăm nghìn USD mà còn bị xem là “liên đoàn không biết điểm dừng”.

Nguồn tiền cho vụ kiện này cũng là câu hỏi lớn. FAM chưa công bố ngân sách. Nhiều người cho rằng tiền đến từ quỹ phát triển bóng đá quốc gia, tức là tiền nhà nước.

Một số khác nghi ngờ FAM dùng phần tài trợ của FIFA hoặc AFC. Dù nguồn nào, công chúng đều khó chấp nhận. Trong khi bóng đá trẻ thiếu kinh phí, sân bãi xuống cấp, FAM lại chi hàng trăm nghìn USD cho một vụ kiện gần như vô vọng.

Nếu thua kiện, FAM còn phải trả thêm phí cho phía đối lập. CAS quy định bên thua chịu toàn bộ chi phí tố tụng. Khi đó, tổng chi phí có thể vượt 50.000 franc (khoảng 55.000 USD ). Với Malaysia, đó là khoản tiền đủ để tổ chức một giải trẻ quốc gia hoặc duy trì học viện bóng đá trong cả năm.

Kháng cáo lên CAS nghe có vẻ quyết liệt. Nhưng khi tính toán kỹ, đây là canh bạc tài chính mà FAM khó thắng. Nếu tiếp tục theo đuổi, họ không chỉ mất tiền, mà còn mất thêm lòng tin của người hâm mộ. Trong bóng đá, đôi khi thất bại không đến trên sân, mà đến từ những quyết định sai lầm trong phòng họp.