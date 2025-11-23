Isak bị dọa giết

Alexander Isak chi 30.000 bảng để sở hữu một chú chó nghiệp vụ nhằm tăng cường an ninh, sau khi liên tục nhận về những lời đe dọa tính mạng.

Isak buộc phải hành động để bảo vệ tính mạng.

Ngôi sao người Thụy Điển chuẩn bị đón một chú Doberman được huấn luyện chuyên sâu, như một phần trong quá trình ổn định cuộc sống mới tại vùng Merseyside. Thời gian qua, Isak liên tục bị dọa giết trên mạng xã hội.

Quyết định được đưa ra sau mùa hè đầy sóng gió của Isak. Thương vụ trị giá 130 triệu bảng từ Newcastle khiến anh trở thành tâm điểm chú ý. Cầu thủ 26 tuổi còn bị chỉ trích vì đình công để thúc đẩy việc chuyển đến Liverpool. Isak cùng đội tuyển Thụy Điển cũng hứng chịu làn sóng đe dọa sau khi đứng cuối bảng ở vòng loại World Cup 2026.

Một nguồn tin chia sẻ: "Isak vừa trải qua một mùa hè quá nhiều sức ép, cả vì mức phí chuyển nhượng khổng lồ lẫn phản ứng của người hâm mộ. Việc sở hữu một chú chó bảo vệ là điều cần thiết để anh ấy yên tâm ổn định cuộc sống ngoài sân cỏ".

Đơn vị cung cấp chó Doberman là Phoenix Dogs, tổ chức nổi tiếng với các dòng chó bảo vệ cao cấp. Chú chó của Isak được mô tả "đẹp cả hình thể lẫn tính cách" và là một "chiến binh hoàn hảo". Hợp đồng 6 năm trị giá 300.000 bảng/tuần ký với Liverpool hồi tháng 9 càng khiến ngôi sao 26 tuổi đặt vấn đề an toàn cá nhân lên hàng đầu.

Isak không phải cầu thủ duy nhất chọn chó nghiệp vụ để tăng cường an ninh trước tình trạng trộm đột nhập và cướp tài sản nhằm vào nhà của các cầu thủ ngày càng gia tăng. Hậu vệ Jake O’Brien của Everton là một trong những người gần nhất cũng tậu chó bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.