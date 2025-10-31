Ác mộng của Isak

Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục ngồi ngoài vào cuối tuần này vì chấn thương.

Isak liên tục nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trong buổi họp báo mới nhất, huấn luyện viên Arne Slot xác nhận chấn thương háng chưa cho phép Alexander Isak ra sân trước Aston Villa thuộc vòng 10 Premier League diễn ra vào rạng sáng 2/11 (giờ Hà Nội).

Đây là trận thứ 3 liên tiếp, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh ngồi ngoài. Trước đó, Isak bất lực nhìn đồng đội gục ngã trước Brentford và Crystal Palace.

"Chúng tôi đang kiên nhẫn với tình hình hiện tại. Liverpool phải tính toán ở nhiều mặt trận. Đó là lý do tôi luôn cất từ 7-8 cầu thủ", HLV trưởng của Liverpool cho biết.

Isak dành cả mùa hè vừa qua để đấu tranh với Newcastle. Sau quãng thời gian dài gây áp lực, anh cũng thỏa mong ước khoác áo Liverpool. Đến khi cập bến Anfield, chân sút sinh năm 1999 lại không thể bắt nhịp với lối chơi của nhà vô địch Premier League.

Isak mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn tại cúp Liên đoàn hồi tháng 9. Từ đó đến nay, ngôi sao trị giá 140 triệu euro trải qua 7 trận tịt ngòi liên tiếp ở mọi cấp độ. Những người vui nhất lúc này lại là CĐV Newcastle, khi bản hợp đồng thay thế Isak, Nick Woltemade thi đấu tốt và ghi 6 bàn trên mọi đấu trường.

Liverpool vừa để thua 5 trận liền ở các giải quốc nội, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thập kỷ qua. Cuối tuần này, "The Kop" cần giành 3 điểm để vực dậy tinh thần, đồng thời cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội của HLV Slot.

