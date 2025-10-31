Thay đổi của Haaland khiến Premier League run sợ

Erling Haaland tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là “cỗ máy ghi bàn” đáng sợ nhất Premier League.

Haaland vẫn rất nguy hiểm trong vùng cấm. Ảnh: Reuters.

Sau 12 trận đầu mùa 2025/26, tiền đạo người Na Uy ghi tới 15 bàn và có 2 kiến tạo cho Man City. Ở đội tuyển quốc gia, Haaland còn ghi thêm 9 bàn và 2 kiến tạo trong 3 trận gần nhất, những con số khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Điều đáng nói, Haaland đang thay đổi cách chơi của mình kể từ khi Kevin De Bruyne chia tay đội bóng vào cuối mùa trước. Không còn chân chuyền quen thuộc, Haaland buộc phải thích nghi với vai trò mới. Anh tập trung nhiều hơn vào việc di chuyển và chọn vị trí trong vùng cấm, thay vì thường xuyên chạy chỗ chờ đường chuyền của đồng đội.

Thống kê ở mùa giải này cho thấy 60 trong số 206 lần chạm bóng của Haaland (tức 3,43 lần mỗi trận) diễn ra trong vùng cấm đối phương. Anh thực hiện 36/37 cú sút (97%) bên trong khu vực 16,50 mét, con số vượt xa mức trung bình của bất kỳ tiền đạo nào tại Premier League. Mùa trước, tỷ lệ này của Haaland là 91% (98/108 cú sút), cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thi đấu.

Điều này giúp tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Haaland tăng gần 10%, khẳng định sự hiệu quả tuyệt đối khi anh hoạt động như một “sát thủ vùng cấm”. Biểu đồ nhiệt cũng cho thấy Haaland thường di chuyển nhiều ở cánh phải, chờ đợi những pha tạt bóng từ Jeremy Doku hay Savinho trước khi băng cắt ở cột xa để ghi bàn.

Khả năng chớp thời cơ của Haaland vẫn đáng gờm. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, 9 trong 11 bàn thắng của Haaland tại Premier League mùa này đến từ cái chân trái siêu hạng, vượt cả chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) là 8,92. Lối chơi của Haaland giờ đây mang dáng dấp của một “poacher”, mẫu tiền đạo săn bàn kiểu cổ điển, xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để kết liễu đối thủ.

Ngôi sao người Na Uy không còn quá tập trung vào những pha bứt tốc phá bẫy việt vị. Thay vào đó là khả năng chọn thời điểm di chuyển và đọc tình huống tốt. Điển hình là bàn thắng thứ hai vào lưới Wolves ở vòng mở màn Premier League 2025/26, khi anh đợi đến giây cuối cùng mới xâm nhập vùng cấm, thay vì di chuyển sớm.

Trong bối cảnh Man City đang có những mũi khoan tốc độ như Savinho, Doku và Aït-Nouri ở hai biên, Haaland trở thành trung tâm của hệ thống phản công tốc độ cao mà Pep Guardiola đang xây dựng.

Với thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm toàn diện, tiền đạo 25 tuổi này dường như vẫn còn nhiều điều để khiến cả Premier League phải run sợ.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.