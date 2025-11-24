Casemiro mất bộn tiền nếu ở lại MU

HLV Ruben Amorim sẵn sàng giữ Casemiro ở lại MU sau mùa này nhưng tiền vệ người Brazil phải chấp nhận giảm sâu lương.

Casemiro đang chơi hay mùa này.

Theo The Athletic, Casemiro nhận mức lương khổng lồ hơn 300.000 bảng/tuần. Chính vì vậy, để được ở lại, anh cần chấp nhận giảm ít nhất 1/2 lương. Đây là điều kiện không dễ để tiền vệ người Brazil đáp ứng, nhất là khi anh ngoài 30 tuổi và có thể kiếm số tiền lớn nếu đồng ý sang Saudi Arabia thi đấu.

Casemiro hiện bước vào 12 tháng cuối cùng trong giao kèo với MU. Ở tuổi 33, anh từng được cho là sẽ rời Old Trafford trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, Casemiro dần hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại Ruben Amorim.

Kể từ đầu mùa, cựu sao Real Madrid đá chính 9 trong 11 trận tại Premier League, trở thành mắt xích không thể thiếu bên cạnh Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Một thống kê ấn tượng chỉ ra rằng trong 20 bàn thua của MU ở giải năm nay, chỉ có 5 bàn xảy ra khi Casemiro góp mặt trên sân, con số nói lên tầm ảnh hưởng của cựu sao "Los Blancos".

HLV Amorim cũng "mở cửa" cho khả năng gia hạn hợp đồng với Casemiro. MU vốn có tùy chọn kích hoạt tự động thêm 12 tháng, song CLB muốn giảm quỹ lương của Casemiro để nâng cấp hàng tiền vệ cho kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Nếu cắt giảm được hàng chục triệu bảng tiền lương từ Casemiro, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có thể chiêu mộ thêm từ một đến hai tân binh tuyến giữa.

Dù thế nào, MU sẽ khép lại kỷ nguyên chiêu mộ các ngôi sao tuổi băm với mức lương khổng lồ. Từ giờ, họ bước vào cuộc chơi dài hơi với chiến lược chi tiêu thông minh, tuyển mộ đúng nhu cầu và xây dựng bộ khung trẻ trung bền vững cho triều đại Amorim.