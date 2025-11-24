Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Casemiro mất bộn tiền nếu ở lại MU

  • Thứ hai, 24/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

HLV Ruben Amorim sẵn sàng giữ Casemiro ở lại MU sau mùa này nhưng tiền vệ người Brazil phải chấp nhận giảm sâu lương.

Casemiro đang chơi hay mùa này.

Theo The Athletic, Casemiro nhận mức lương khổng lồ hơn 300.000 bảng/tuần. Chính vì vậy, để được ở lại, anh cần chấp nhận giảm ít nhất 1/2 lương. Đây là điều kiện không dễ để tiền vệ người Brazil đáp ứng, nhất là khi anh ngoài 30 tuổi và có thể kiếm số tiền lớn nếu đồng ý sang Saudi Arabia thi đấu.

Casemiro hiện bước vào 12 tháng cuối cùng trong giao kèo với MU. Ở tuổi 33, anh từng được cho là sẽ rời Old Trafford trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, Casemiro dần hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại Ruben Amorim.

Kể từ đầu mùa, cựu sao Real Madrid đá chính 9 trong 11 trận tại Premier League, trở thành mắt xích không thể thiếu bên cạnh Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Một thống kê ấn tượng chỉ ra rằng trong 20 bàn thua của MU ở giải năm nay, chỉ có 5 bàn xảy ra khi Casemiro góp mặt trên sân, con số nói lên tầm ảnh hưởng của cựu sao "Los Blancos".

HLV Amorim cũng "mở cửa" cho khả năng gia hạn hợp đồng với Casemiro. MU vốn có tùy chọn kích hoạt tự động thêm 12 tháng, song CLB muốn giảm quỹ lương của Casemiro để nâng cấp hàng tiền vệ cho kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Nếu cắt giảm được hàng chục triệu bảng tiền lương từ Casemiro, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có thể chiêu mộ thêm từ một đến hai tân binh tuyến giữa.

Dù thế nào, MU sẽ khép lại kỷ nguyên chiêu mộ các ngôi sao tuổi băm với mức lương khổng lồ. Từ giờ, họ bước vào cuộc chơi dài hơi với chiến lược chi tiêu thông minh, tuyển mộ đúng nhu cầu và xây dựng bộ khung trẻ trung bền vững cho triều đại Amorim.

Tường Linh

Casemiro nhận định MU vs Everton MU vs Everton

    Đọc tiếp

    Bao dong cho Real Madrid hinh anh

    Báo động cho Real Madrid

    55 phút trước 20:00 24/11/2025

    0

    Chuỗi ba trận không thắng khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất gần như toàn bộ lợi thế tại La Liga.

    Vinicius khong con la so 1 o Real Madrid hinh anh

    Vinicius không còn là số 1 ở Real Madrid

    55 phút trước 20:00 24/11/2025

    0

    Từ một biểu tượng của thứ bóng đá bùng nổ dưới thời Carlo Ancelotti, Vinicius Junior giờ đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp tại Real Madrid.

    McTominay doi doi nho roi MU hinh anh

    McTominay đổi đời nhờ rời MU

    55 phút trước 20:00 24/11/2025

    0

    Rời Manchester United là quyết định sáng suốt nhất sự nghiệp của Scott McTominay, khi anh vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý