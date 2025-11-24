Vĩ Hào chia sẻ về thể trạng sau phục hồi chấn thương

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã có những chia sẻ về thể trạng của bản thân cũng như thể hiện quyết tâm có suất dự SEA Games 33 chính thức.

Theo đó, trước buổi tập của U22 Việt Nam chiều 24/11 tại Vũng Tàu, Vĩ Hào cho biết đã hồi phục 90% và sẵn sàng cho kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Thời điểm này, tôi hồi phục 90% rồi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có một suất dự SEA Games 33”.

Cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM nhấn mạnh thêm: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được gọi trở lại U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games sau quá trình phục hồi chấn thương kéo dài 8 tháng. Tôi sẽ cố gắng ở đợt tập trung lần này bởi đây chính là kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi còn đủ tuổi tham dự”.

Việc được ra sân hai trận tại Panda Cup 2025 tại Trung Quốc vừa qua giúp Vĩ Hào nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng và nhịp thi đấu. “Đây là thời gian giá trị để giúp tôi lấy lại thể lực sau quãng nghỉ dài. Tôi sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu từ BHL”, anh nói.

Nhìn về các đối thủ bảng đấu, tiền đạo U22 Việt Nam thể hiện sự tôn trọng: “Lào và Malaysia đều là những đối thủ quen thuộc. Năm nay họ có thể thay đổi nhiều về đội hình. Với tôi, đội nào cũng mạnh và ai cũng sẽ cố gắng để chiến thắng”.

Bùi Vĩ Hào dính chấn thương hồi tháng 3 trong một buổi tập của Becamex TP.HCM (khi đó là Bình Dương). Ban đầu, anh được chẩn đoán chỉ là lật cổ chân, nhưng kết quả chụp chiếu cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Theo đó, chân sút sinh năm 2003 bị đứt dây chằng cổ chân, buộc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài tháng.

Sự tái xuất của Vĩ Hào mang ý nghĩa lớn với U22 Việt Nam. Trước chấn thương, anh là một trong những mũi tấn công giàu tốc độ và đột phá nhất của các đội tuyển trẻ. Việc anh trở lại giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án đáng tin cậy bên cạnh Nguyễn Thanh Nhàn, Quốc Việt và Đình Bắc.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ rèn quân tại Vũng Tàu từ 23 đến 29/11, trước khi sang Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33. Với Vĩ Hào, kỳ đại hội lần này không chỉ là sự trở lại, mà còn là cơ hội khép lại tuổi trẻ bằng một hành trình trọn vẹn.