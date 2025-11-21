HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung cho SEA Games 33

Ngày 21/11, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 28 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng hướng đến SEA Games 33, trong đó Việt kiều Trần Thành Trung là một trong 3 cầu thủ được gọi bổ sung.

Trần Thành Trung được bổ sung cho SEA Games 33. Ảnh: Ninh Bình FC.

Bên cạnh việc giữ nguyên bộ khung được xây dựng suốt hơn một năm qua, U22 Việt Nam cũng bổ sung thêm những nhân tố quen thuộc như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây đều là những cầu thủ từng xuất hiện trong các đợt tập trung gần đây, hiểu cách vận hành chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi đội tuyển. Việc bổ sung này giúp U22 Việt Nam duy trì chiều sâu lực lượng trong bối cảnh giải đấu đang đến rất gần.

Từ khi bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games và xa hơn là VCK U23 châu Á 2026, U22 Việt Nam luôn được duy trì bởi một lớp cầu thủ nòng cốt tích lũy kinh nghiệm dày dạn. Họ liên tục được rèn giũa qua các giải quốc tế chính thức và mới nhất là đối đầu với các đội hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc hay Trung Quốc ở Giải giao hữu Panda Cup. Những cọ xát này giúp đội tuyển trưởng thành rõ rệt, từ bản lĩnh thi đấu đến khả năng duy trì nhịp độ trong các trận căng thẳng.

Đáng tiếc, ở SEA Games 33, U22 Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Cầu thủ sinh năm 2003 dính chấn thương dây chằng gối trong trận gặp U22 Hàn Quốc hôm 18/11 và buộc phải phẫu thuật. Đây là tổn thất lớn bởi Văn Trường có thể chơi nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm đến hộ công, và là người duy trì nhịp độ lối chơi của toàn đội.

Danh sách tập trung của U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Không chỉ thiếu Văn Trường, U22 Việt Nam còn tạm vắng Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc ở trận mở màn do vướng lịch thi đấu của CAHN tại giải các CLB Đông Nam Á 2025. Cả hai chỉ có thể hội quân vào đúng ngày 4/12, thời điểm đội đá trận ra quân gặp U22 Lào. Điều này buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự trong những trận đầu tiên.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Vũng Tàu từ 23/11 trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/12. Hai trận vòng bảng gặp U22 Lào (4/12) và U22 Malaysia (11/12) sẽ quyết định trực tiếp cục diện đi tiếp. U22 Việt Nam sẽ loại 5 cầu thủ trước khi bước vào tranh tài chính thức.