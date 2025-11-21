Văn Trường phải phẫu thuật, lỡ SEA Games 33

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U22 Việt Nam sẽ vắng mặt tại SEA Games 33 do chấn thương đầu gối.

Văn Trường phải ngồi xe lăn về nước. Ảnh: Lê Văn Hà.

Cầu thủ sinh năm 2003 bị đứt bán phần dây chằng trước. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Văn Trường sẽ cần phẫu thuật để điều trị chấn thương. Trước đó, đội ngũ y tế CLB Hà Nội tiến hành kiểm tra lại chấn thương của Văn Trường và nhận định mức độ tổn thương nặng hơn dự đoán ban đầu.

Cú sốc ập đến với Văn Trường trong trận U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc 0-1 hôm 18/11 tại giải giao hữu Panda Cup 2025. Sau pha va chạm, Văn Trường không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân để kiểm tra y tế. Anh trở về Việt Nam cùng đội vào ngày 19/11 trước khi có kết luận cuối cùng.

CLB Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để lên kế hoạch điều trị dài hạn. Việc mất đi Văn Trường chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược của HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33.

Nhiệm vụ cấp bách của ban huấn luyện là tìm ra phương án thay thế xứng đáng, đảm bảo sức mạnh đội hình và duy trì sự ổn định ở tuyến giữa cho U22 Việt Nam. HLV Kim sẽ đứng trước thách thức lớn về khả năng xoay tua nhân sự và chiến thuật.