Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Văn Trường phải phẫu thuật, lỡ SEA Games 33

  • Thứ sáu, 21/11/2025 09:03 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U22 Việt Nam sẽ vắng mặt tại SEA Games 33 do chấn thương đầu gối.

Văn Trường phải ngồi xe lăn về nước. Ảnh: Lê Văn Hà.

Cầu thủ sinh năm 2003 bị đứt bán phần dây chằng trước. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Văn Trường sẽ cần phẫu thuật để điều trị chấn thương. Trước đó, đội ngũ y tế CLB Hà Nội tiến hành kiểm tra lại chấn thương của Văn Trường và nhận định mức độ tổn thương nặng hơn dự đoán ban đầu.

Cú sốc ập đến với Văn Trường trong trận U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc 0-1 hôm 18/11 tại giải giao hữu Panda Cup 2025. Sau pha va chạm, Văn Trường không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân để kiểm tra y tế. Anh trở về Việt Nam cùng đội vào ngày 19/11 trước khi có kết luận cuối cùng.

CLB Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để lên kế hoạch điều trị dài hạn. Việc mất đi Văn Trường chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược của HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33.

Nhiệm vụ cấp bách của ban huấn luyện là tìm ra phương án thay thế xứng đáng, đảm bảo sức mạnh đội hình và duy trì sự ổn định ở tuyến giữa cho U22 Việt Nam. HLV Kim sẽ đứng trước thách thức lớn về khả năng xoay tua nhân sự và chiến thuật.

Văn Trường ngồi xe lăn về nước, có thể lỡ hẹn SEA Games

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường băng bó kín đầu gối phải, ngồi xe lăn về nước sau khi kết thúc Giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc cùng U22 Việt Nam.

15:02 19/11/2025

U23 Indonesia nhận cú hích cực lớn

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U23 Indonesia vừa nhận tin vui cực lớn về mặt lực lượng.

09:12 18/11/2025

U23 Indonesia gọi lực lượng mạnh nhất cho SEA Games

HLV Indra Sjafri muốn triệu tập thêm các ngôi sao đang chơi ở nước ngoài vào đội hình U22 Indonesia tại SEA Games 2025.

07:03 15/11/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Văn Trường chấn thương Văn Trường SEA Games 33 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    2 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    2 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý