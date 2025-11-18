U23 Indonesia nhận cú hích cực lớn

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U23 Indonesia vừa nhận tin vui cực lớn về mặt lực lượng.

U23 Indonesia gọi lực lượng mạnh nhất cho SEA Games.

Hôm 17/11, Quản lý các đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumardji, xác nhận với Bola rằng hai ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Ivar Jenner (FC Utrecht) và Marselino Ferdinan (chơi cho Trenčín theo dạng cho mượn từ Oxford United) được các CLB đồng ý cho về hội quân cùng U23 Indonesia.

"Chúng tôi vừa hoàn tất mọi thủ tục. Cả Ivar Jenner lẫn Marselino Ferdinan đều được CLB nhả quân đúng hạn. Hai cầu thủ này sẽ có mặt đầy đủ cùng đội tuyển U23 để chuẩn bị cho SEA Games tại Thái Lan,” ông Sumardji chia sẻ với truyền thông Indonesia.

Đây được xem là “vũ khí hạng nặng” HLV Indra Sjafri đang rất mong chờ. Trong khi Marselino là trụ cột không thể thay thế của các cấp độ đội tuyển Indonesia suốt 2 năm qua, thì tiền vệ Jenner cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải Hà Lan.

Sự góp mặt của bộ đôi này giúp U23 Indonesia gần như có được đội hình mạnh nhất có thể, đặc biệt ở khu vực trung tuyến và tấn công, nơi họ từng tỏ ra lép vế trước U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong các giải đấu gần đây.

Với mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games (đạt được năm 2023 trên đất Campuchia), người hâm mộ Indonesia đang rất kỳ vọng vào “thế hệ vàng” được bổ sung thêm hai ngôi sao chất lượng cao này. Dự kiến, Jenner và Ferdinan sẽ kịp tham gia chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bali trước khi toàn đội sang Thái Lan.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, trong đó U22 Việt Nam nằm tại bảng B với 2 đối thủ Malaysia và Lào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.