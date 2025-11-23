Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CAHN chi viện cho U22 Việt Nam

  • Chủ nhật, 23/11/2025 23:32 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

HLV Mano Polking xác nhận CLB CAHN sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Đình Bắc được CAHN tạo điều kiện lên hội quân cùng U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

“Đình Bắc và Minh Phúc sẽ được ban huấn luyện tạo điều kiện lên tập trung U22 Việt Nam ngay từ đầu”, HLV Polking xác nhận trong buổi họp báo sau trận thua Thể Công Viettel ở Cúp Quốc gia 2025/26 tối 23/11.

Với quyết định này, hai cầu thủ trẻ của CAHN sẽ lập tức di chuyển vào Vũng Tàu để hội quân ngay sau trận đấu với đội bóng áo lính. Trước đó, trung vệ Lý Đức cũng được đội bóng ngành Công an đồng ý cho tập trung sớm. Điều này đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ có đủ lực lượng từ ngày đầu tiên, qua đó đảm bảo tiến độ lắp ghép đội hình hướng đến trận ra quân gặp Lào ngày 4/12.

Trong thời gian U22 Việt Nam hội quân, CAHN phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở hai sân chơi quốc tế. Ngày 27/11, HLV Polking và các học trò tiếp đón Beijing Guoan ở AFC Champions League Two 2025/26. Đến ngày 3/12, họ làm khách trước Buriram United tại Cúp các CLB Đông Nam Á. Dù mất ba tài năng trẻ, nhà cầm quân người Brazil không quá lo lắng bởi trong tay ông vẫn có những cầu thủ chất lượng.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam nhận tin không vui khi Nguyễn Văn Trường dính chấn thương nặng trong trận gặp U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025. Anh bị tổn thương dây chằng, buộc phải phẫu thuật và được dự báo nghỉ thi đấu dài hạn, tạo khoảng trống lớn ở tuyến giữa.

Tại SEA Games 33, Việt Nam nằm cùng bảng với Lào và Malaysia, lần lượt thi đấu vào ngày 4/12 và 11/12. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành HCV ở kỳ đại hội này.

