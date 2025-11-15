U22 Việt Nam thua Uzbekistan

Chiều 15/11, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

U22 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Uzbekistan.

Trận đấu này, U22 Việt Nam trải qua 90 phút đầy khó khăn trước một Uzbekistan sở hữu thể hình, tốc độ và chuẩn mực chiến thuật vượt trội. Sức ép mà đội bóng Trung Á tạo ra xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên, khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gần như không kịp thích nghi.

Phút thứ 4, Uzbekistan mở tỷ số sau cú băng vào dứt điểm chuẩn xác của Khamidov Saidkhon từ quả tạt bóng từ cánh phải. Bàn thua sớm khiến U22 Việt Nam bị đẩy vào thế rượt đuổi, đồng thời bộc lộ sự lúng túng trong cách vận hành lối chơi. Trước đối thủ pressing tầm cao và đánh biên liên tục, U22 Việt Nam phải lùi sâu để bảo vệ khung thành của Trung Kiên.

Một nửa thời gian hiệp một trôi qua, U22 Việt Nam mới có cú dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, pha xử lý của Đình Bắc bên cánh trái bị hậu vệ Uzbekistan chặn lại. Các pha phối hợp của U22 Việt Nam không thể tạo ra pha phối hợp nào đủ sắc sảo. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 41 khi Đình Bắc tung cú sút chân trái sau đường chuyền của Viktor Lê, nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Sang hiệp hai, Thái Sơn, Thanh Nhàn và Anh Quân được tung vào sân nhằm tăng tốc độ tấn công. Tuy nhiên, cục diện không thay đổi nhiều. Uzbekistan tiếp tục duy trì sức ép, khiến U22 Việt Nam không có không gian để xử lý bóng.

Đội bạn tổ chức pressing ngay tuyến đầu, buộc U22 Việt Nam phải chuyền về hoặc mất bóng ở giữa sân. Phút 73, Uzbekistan suýt nhân đôi cách biệt với pha phản công chớp nhoáng. Jumaev tung cú dứt điểm căng trong vòng cấm, may mắn bóng đi chệch cột. Trận đấu khép lại với thất bại 0-1.

Theo lịch thi đấu, ở trận cuối cùng, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc vào chiều 18/11.