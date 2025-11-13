Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khác biệt giúp U22 Việt Nam quật ngã Trung Quốc

  • Thứ năm, 13/11/2025 09:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc tại giải quốc tế Panda Cup 2025 cho thấy sự tiến bộ trong cách chơi và tư duy chiến thuật của U22 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với chiến thắng trước U22 Trung Quốc.

Phát biểu sau trận đấu, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Đây là trận đấu thể hiện tinh thần chiến đấu và tổ chức tốt trong suốt 90 phút. Kết quả không chỉ đến từ nỗ lực của cầu thủ, mà còn là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật".

Theo nhà cầm quân này, điểm đáng khen nhất nằm ở khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và phòng ngự nhóm hiệu quả, các yếu tố cho thấy đội bóng thích nghi tốt hơn với nhịp độ quốc tế.

So với hai lần đối đầu gần nhất với U22 Trung Quốc (thua 1-2 và hòa 1-1), U22 Việt Nam lần này thể hiện tư duy chủ động và bản lĩnh kiểm soát thế trận, thay vì bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. "Các cầu thủ biết cách duy trì cự ly đội hình, triển khai bóng hợp lý và giữ được sự tập trung cao. Đó là sự khác biệt lớn nhất của đội thời điểm này", HLV Vinh nhận định.

Ông cũng đánh giá cao tính kỷ luật và sự kiên nhẫn của toàn đội trong những phút cuối, khi sức ép từ khán đài và đối thủ dồn dập. Ban huấn luyện có sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp các cầu thủ kiểm soát nhịp độ và bảo toàn kết quả.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chiến thắng là bước đệm quan trọng trong quá trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026: "Đội đang đi đúng hướng. Mỗi trận đấu là một lần kiểm chứng sự tiến bộ và gắn kết của tập thể. Tôi tin các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn cả trong tư duy lẫn bản lĩnh".

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Hàn Quốc vào ngày 15/11, trước khi gặp U22 Uzbekistan ba ngày sau đó, những phép thử quan trọng để tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước hành trình lớn sắp tới.

Cao Văn Bình có thể đe dọa vị trí của Trung Kiên?

Màn thể hiện xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới trong trận thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc tại trận ra quân Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.

6 giờ trước

U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc

Tối 12/11, bàn thắng duy nhất của Phạm Minh Phúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ở trận mở màn Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.

15 giờ trước

Tuyển thủ U22 Việt Nam giúp HAGL giữ điểm kịch tính

Chiều 9/11, bàn thắng quý như vàng của Đinh Quang Kiệt ở phút 90+10 giúp HAGL giữ được 1 điểm trước Thanh Hóa ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Pleiku.

19:11 9/11/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

