Khác biệt giúp U22 Việt Nam quật ngã Trung Quốc

Chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc tại giải quốc tế Panda Cup 2025 cho thấy sự tiến bộ trong cách chơi và tư duy chiến thuật của U22 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với chiến thắng trước U22 Trung Quốc.

Phát biểu sau trận đấu, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Đây là trận đấu thể hiện tinh thần chiến đấu và tổ chức tốt trong suốt 90 phút. Kết quả không chỉ đến từ nỗ lực của cầu thủ, mà còn là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật".

Theo nhà cầm quân này, điểm đáng khen nhất nằm ở khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và phòng ngự nhóm hiệu quả, các yếu tố cho thấy đội bóng thích nghi tốt hơn với nhịp độ quốc tế.

So với hai lần đối đầu gần nhất với U22 Trung Quốc (thua 1-2 và hòa 1-1), U22 Việt Nam lần này thể hiện tư duy chủ động và bản lĩnh kiểm soát thế trận, thay vì bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. "Các cầu thủ biết cách duy trì cự ly đội hình, triển khai bóng hợp lý và giữ được sự tập trung cao. Đó là sự khác biệt lớn nhất của đội thời điểm này", HLV Vinh nhận định.

Ông cũng đánh giá cao tính kỷ luật và sự kiên nhẫn của toàn đội trong những phút cuối, khi sức ép từ khán đài và đối thủ dồn dập. Ban huấn luyện có sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp các cầu thủ kiểm soát nhịp độ và bảo toàn kết quả.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chiến thắng là bước đệm quan trọng trong quá trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026: "Đội đang đi đúng hướng. Mỗi trận đấu là một lần kiểm chứng sự tiến bộ và gắn kết của tập thể. Tôi tin các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn cả trong tư duy lẫn bản lĩnh".

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Hàn Quốc vào ngày 15/11, trước khi gặp U22 Uzbekistan ba ngày sau đó, những phép thử quan trọng để tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước hành trình lớn sắp tới.