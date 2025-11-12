Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc

  • Thứ tư, 12/11/2025 20:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 12/11, bàn thắng duy nhất của Phạm Minh Phúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ở trận mở màn Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc.

Phút 80, từ pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái, bóng được các cầu thủ U22 Việt Nam căng sệt vào trung lộ. Hai hậu vệ U22 Trung Quốc lúng túng phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội để Phạm Minh Phúc ập vào nhanh và dứt điểm quyết đoán, tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kiên cường và sự nỗ lực không ngừng của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025, U22 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn khi các cầu thủ phải chia thành 3 nhóm để tới Trung Quốc. Trận mở màn, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chạm trán ngay chủ nhà U22 Trung Quốc, đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình và thể lực. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng nhập cuộc đầy tự tin, pressing quyết liệt và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trong những phút đầu.

Sau khoảng 20 phút, U22 Trung Quốc dần lấy lại thế trận, đẩy tốc độ lên cao và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam chơi kỷ luật, thủ môn Cao Văn Bình có những pha ra vào hợp lý, cùng các trung vệ bọc lót kín kẽ, giúp đội khách đứng vững.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật. Văn Thuận, Quốc Cường, Minh Phúc, Ngọc Mỹ hay Phi Hoàng lần lượt được tung vào sân, mang đến sự tươi mới và tốc độ cho mặt trận tấn công. Dù gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự 5-3-2 của đội chủ nhà, U22 Việt Nam vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, chơi bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn.

Bàn thắng của Minh Phúc không chỉ giúp U22 Việt Nam có kết quả tích cực mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu, sự gắn kết và tiến bộ rõ rệt của đội trong hành trình hướng tới SEA Games 33.

