Lũ lớn ở Songkhla đe dọa kế hoạch SEA Games

Singapore đang dõi theo từng diễn biến tại tỉnh Songkhla sau khi khu vực miền Nam Thái Lan này trải qua trận lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Songkhla không chỉ là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, mà còn là một trong ba cụm thi đấu chính của SEA Games 2025. Tại đây, 9 môn sẽ được tổ chức, trong đó có các môn võ mạnh của khu vực như Muay Thái, pencak silat, wushu và karate.

Thảm họa bắt đầu sau ba ngày mưa kỷ lục, với tổng lượng mưa 630 mm, mức được ghi nhận là cao chưa từng thấy. Lũ lên nhanh khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán.

Ngày 25/11, chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp tại Songkhla, chỉ một ngày sau khi tỉnh trưởng xác định đây là vùng thảm họa. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn, kéo theo nguy cơ lũ quét và ngập sâu.

Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Singapore phát đi cảnh báo công dân nước mình nên tránh di chuyển đến Songkhla. Đối với giới thể thao Singapore, đây là thông tin đặc biệt đáng chú ý khi SEA Games chỉ còn ít tuần nữa sẽ diễn ra.

Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) cho biết họ đang duy trì liên lạc thường xuyên với ban tổ chức SEA Games để cập nhật mọi thay đổi liên quan đến lịch thi đấu và địa điểm. “Chúng tôi theo dõi sát sao tình hình tại Thái Lan. Sự an toàn của vận động viên và thành viên đoàn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi gửi lời chia sẻ tới người dân Hat Yai và toàn tỉnh Songkhla, và hy vọng tình hình sớm được cải thiện”, SNOC nhấn mạnh.

Songkhla là nơi diễn ra các môn cờ vua, judo, karate, kabaddi, muay Thái, pencak silat, wushu, vật và bóng đá. Trong đó, Hat Yai, thành phố lớn nhất tỉnh, sẽ tổ chức karate và vật. Khu vực này hứng lượng mưa 335 mm chỉ trong một ngày vào 21/11, mức được ghi nhận là lớn nhất trong vòng 300 năm. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo đảm mặt bằng thi đấu, giao thông và lưu trú cho các đoàn dự SEA Games.

Dù vậy, các liên đoàn thể thao Singapore có môn thi nằm trong cụm Songkhla đều cho biết họ vẫn tiếp tục quá trình chuẩn bị. Đại diện Kabaddi Association (Central SG) nói: “Chúng tôi theo dõi tin tức mỗi ngày, đồng thời liên lạc với đối tác tại Thái Lan để nắm các biện pháp phòng ngừa. Hiện mọi kế hoạch vẫn giữ nguyên”.

Trong khi đó, đội cờ vua Singapore, một trong những môn thi đấu tại Songkhla, giữ tinh thần ổn định. Đại kiện tướng Tin Jingyao chia sẻ: “Với vận động viên, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tập luyện. Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ đạo từ đoàn Singapore và ban tổ chức SEA Games. Nếu điều kiện xấu đi, chắc chắn họ sẽ có phương án và chúng tôi sẵn sàng thích ứng”.

SEA Games 2025 là lần thứ bảy Thái Lan đăng cai, với tổng cộng 574 bộ huy chương ở 50 môn. Đoàn Singapore dự kiến tham dự với lực lượng đông kỷ lục hơn 930 vận động viên. Tuy vậy, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, câu chuyện chuyên môn lúc này phần nào nhường chỗ cho nỗi lo về an toàn và công tác tổ chức.

Trong những ngày tới, mưa được dự báo tiếp tục diễn ra tại miền Nam Thái Lan. Điều này đồng nghĩa ban tổ chức SEA Games sẽ chịu áp lực lớn trong việc bảo đảm điều kiện thi đấu. Các đoàn, trong đó có Singapore, sẽ tiếp tục theo dõi sát để đưa ra điều chỉnh cần thiết.