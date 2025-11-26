SEA Games 33 dời toàn bộ môn thi đấu khỏi Songkhla

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến Thái Lan nhiều khả năng chuyển toàn bộ 10 môn SEA Games dự kiến tổ chức tại Songkhla về Bangkok và Chonburi, với cam kết vẫn kịp tiến độ chuẩn bị.

Lũ lụt đang bao phủ Songkhla, một trong những địa điểm tổ chức SEA Games.

Làn nước lũ đang bao phủ nhiều khu vực miền Nam Thái Lan buộc nước chủ nhà SEA Games 33 phải đưa ra thay đổi lớn trong kế hoạch tổ chức. Ngày 26/11, nguồn tin từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) xác nhận toàn bộ môn thi đấu dự kiến diễn ra tại Songkhla sẽ được chuyển sang Bangkok và Chonburi. Các quận Hat Yai và Mueang - trung tâm tổ chức - hiện không còn đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất.

Theo SAT, các liên đoàn thể thao liên quan họp khẩn và chuẩn bị sẵn địa điểm thay thế. Dù thay đổi gấp, phía Thái Lan vẫn đảm bảo công tác hậu cần, sân bãi và kỹ thuật sẽ hoàn tất đúng hạn trước ngày khai mạc 9/12.

Đáng chú ý, vòng bảng bóng đá nam - môn thu hút nhất - sẽ chuyển từ sân Tinsulanon (Songkhla) lên sân Rajamangala (Bangkok). Các môn khác cũng đang được bố trí địa điểm mới, với nỗ lực giữ nguyên lịch thi đấu nhằm tránh xáo trộn việc di chuyển và đặt phòng của các đoàn.

Ban tổ chức sẽ họp chính thức vào ngày 27/11 để phê duyệt toàn bộ phương án và gửi thông báo đến các quốc gia tham dự ngay trong ngày.

Trước khi xảy ra lũ, Songkhla dự kiến tổ chức 10 môn:

Bóng đá tại sân Tinsulanon

Kabaddi, cờ vua tại Đại học Thaksin

Judo tại Đại học Rajabhat Songkhla

Karate, vật tại CentralPlaza Hat Yai

Pencak silat tại sân Jiranakorn

Wushu tại Trung tâm hội nghị 60 năm đăng cơ Nhà vua – Đại học Prince of Songkla

Boxing tại nhà thi đấu Phru Khang Khao

Pétanque tại Đại học Prince of Songkla

Quyết định dời toàn bộ môn khỏi Songkhla được xem là giải pháp bắt buộc khi khu vực này đang trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu sớm cải thiện.