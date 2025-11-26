Trọn vẹn SEA Games trên nền tảng số

FPT Play chính thức sở hữu bản quyền sản xuất và phát sóng các môn thi đấu trong chương trình chính thức của SEA Games Thailand 2025.

Từ ngày 1/12, khán giả trong nước sẽ được theo dõi toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên đa nền tảng với hình ảnh sắc nét, bình luận tiếng Việt và nhiều nội dung đồng hành đặc sắc.

Theo kế hoạch, FPT Play sẽ tiếp sóng 29 bộ môn từ đài chủ nhà và trực tiếp sản xuất một số môn có tuyển Việt Nam góp mặt. Nhiều bộ môn thu hút lớn như cầu lông, cầu mây, bóng rổ, eSports, billiards, karate hay taekwondo sẽ được phát sóng toàn diện. Đại diện nền tảng số cho biết đơn vị xem SEA Games 33 là sự kiện trọng điểm, đồng hành cùng mục tiêu phát triển thể thao Việt Nam và lan tỏa sự quan tâm tới cả những môn mới nổi.

Song song phát sóng, đơn vị sở hữu bản quyền cũng triển khai chuỗi nội dung đồng hành mang tên “SEA Games 33: Tiến lên Việt Nam” gồm talkshow, bản tin hàng ngày và các phóng sự độc quyền. Điểm nhấn của chiến dịch là hoạt động thu thập 10.000 lời chúc từ người hâm mộ, series “Tiến lên Việt Nam” và các sự kiện Sport Fest, “Xem cùng Sao” tại nhiều tỉnh thành với màn hình LED phục vụ cổ vũ trực tiếp.

Về kỹ thuật, nền tảng bổ sung khung live chat trong khi phát sóng, tạo không gian để người xem bình luận, thả cảm xúc và tham gia bình chọn. Ngoài ra, hai luồng bình luận, sôi động và trung lập, tiếp tục được duy trì ở một số môn, tăng trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

SEA Games Thailand 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12, với một số môn khởi tranh sớm như bóng đá, cầu lông và hockey. Đại hội quy tụ 12.506 VĐV tranh tài ở 50 môn chính thức và 574 bộ huy chương tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Với lợi thế hạ tầng phát sóng, FPT Play đặt mục tiêu trở thành nền tảng tối ưu để khán giả Việt Nam theo sát từng diễn biến của kỳ SEA Games thứ 33.