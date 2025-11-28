U22 Việt Nam đá sớm, chuyển toàn bộ sang Bangkok

Ngập lụt tại Songkhla khiến Ban tổ chức SEA Games 33 phải chuyển bảng B bóng đá nam sang Bangkok và điều chỉnh lịch thi đấu, trong đó U22 Việt Nam đá sớm hơn một ngày để bảo đảm điều kiện sân bãi và an toàn cho các đội.

Thầy trò Kim Sang-sik chuẩn bị tham dự SEA Games tại Thái Lan.

Ban tổ chức SEA Games 33 buộc phải thay đổi địa điểm và lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam sau tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla (Thái Lan). Thay vì thi đấu ở sân Tinsulanon, toàn bộ các trận của bảng B sẽ được chuyển về thủ đô Bangkok nhằm bảo đảm chất lượng mặt sân, an toàn và điều kiện tổ chức cho các đội.

Theo lịch cũ, U22 Việt Nam gặp Lào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài khiến Songkhla chịu thiệt hại nặng, nước chủ nhà đã chuyển 10 môn thi đấu - trong đó có bóng đá nam bảng B - sang Bangkok.

Lịch mới được ấn định: U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn vào ngày 3/12, sớm hơn một ngày, trong khi trận gặp Malaysia vẫn giữ ngày 11/12. Bán kết và chung kết diễn ra lần lượt vào ngày 15/12 và 18/12. Tất cả các trận sẽ tổ chức tại sân Rajamangala, sân vận động lớn nhất Thái Lan.

Không chỉ thay đổi địa điểm, môn bóng đá nam SEA Games 33 cũng ghi nhận biến động quan trọng về số lượng đội tham dự. Ngày 27/11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo rút khỏi tám môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam và nữ. Điều này khiến bảng A - vốn có Thái Lan, Timor-Leste và Campuchia - chỉ còn hai đội. Ban tổ chức đã lập tức điều chỉnh và dự kiến chuyển U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia.

Theo phương án mới, bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 9 đội, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội:

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

U22 Việt Nam vẫn duy trì tập luyện tại Bà Rịa-Vũng Tàu và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào sáng 1/12. VFF đã cử bộ phận tiền trạm sang Thái Lan từ ngày 30/11 để kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân đấu và các vấn đề hậu cần, bảo đảm thầy trò HLV Kim Sang-sik có sự chủ động tối đa khi bước vào hành trình SEA Games 33.

Thay đổi diễn ra sát ngày thi đấu, nhưng đội tuyển được đánh giá đã chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần ổn định trước thử thách mới tại Bangkok.