Bước ngoặt lớn với U22 Indonesia ở SEA Games

Theo xác nhận từ PSSI, bốn cầu thủ đang chơi ở nước ngoài bao gồm Ivar Jenner, Dion Markx, Mauro Zijlstra và Marselino Ferdinan sẽ góp mặt tại SEA Games 32.

Marselino Ferdinan đang chơi cho Trenčín theo dạng cho mượn từ Oxford United.

Đội tuyển U22 Indonesia đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 2025 tại Thái Lan, với thông báo chính thức về danh sách 23 cầu thủ tham dự. Trong số này, bốn cái tên tài năng thi đấu ở nước ngoài gồm Ivar Jenner, Dion Markx, Mauro Zijlstra và Marselino Ferdinan, đều được xác nhận đăng ký thi đấu.

Điều quan trọng hơn, theo ông Sumardji, Quản lý các đội tuyển quốc gia Indonesia, mục tiêu của U22 Indonesia chỉ là lọt vào chung kết SEA Games 32 tại Thái Lan.

Ban đầu mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là bảo vệ tấm HCV SEA Games (đạt được năm 2023 trên đất Campuchia), nhưng PSSI sau đó hạ chỉ tiêu để giảm thiểu áp lực.

Với sự bổ sung từ các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), hai tiền đạo Marselino Ferdinan (chơi cho Trenčín theo dạng cho mượn từ Oxford United), Mauro Zijlstra (FC Volendam), và hậu vệ Dion Markx (TOP Oss), HLV Indra Sjafri gần như có được đội hình mạnh nhất.

Đội tuyển dự kiến khởi hành sang Thái Lan vào ngày 28/11 với 19 cầu thủ nội địa, trong khi bốn tài năng từ nước ngoài sẽ bay theo sau và hội quân trước ngày 30/11.

Hiện tại, sau khi Campuchia rút lui, môn bóng đá nam SEA Games buộc phải có sự điều chỉnh. Indonesia sẽ chung bảng C với Myanmar, Philippines.