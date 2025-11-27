Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius 'quay xe' với Real

  • Thứ năm, 27/11/2025 19:27 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Tương lai Vinicius Jr bắt đầu có bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Vinicius được cho là sẵn sàng chấp nhận mức đề xuất lương của Real Madrid.

Real Madrid ban đầu đề xuất mức lương 20 triệu euro mỗi mùa, thấp hơn kỳ vọng của Vinicius ở thời điểm anh được coi là ngôi sao số một. Chân sút người Brazil lập tức từ chối và kiên quyết đòi mức lương ngang với Kylian Mbappe, khoảng 23 triệu euro/năm sau thuế cùng các khoản thưởng.

Sau sự ra đi của Karim Benzema, Vinicius cùng ê-kíp cho rằng anh xứng đáng nhận khoảng 30 triệu euro mỗi mùa. Vì yêu cầu này, cuộc đàm phán gần như đóng băng. Mọi chuyện càng thêm căng thẳng khi Vinicius xảy ra mâu thuẫn với Xabi Alonso vì thường xuyên bị thay ra.

Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, Vinicius trực tiếp xin lỗi toàn bộ ban huấn luyện và đồng đội. Khi Real đánh bại Olympiacos 4-3 thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 27/11, anh tiến thẳng đến và ôm chầm Alonso, tín hiệu cho thấy mong muốn hàn gắn. Động thái mở đường cho việc đàm phán tài chính. Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định Vinicius được cho là chấp nhận mức thấp hơn nhiều so với yêu cầu 30 triệu euro trước đó. Hiện Vinicius nhận 15 triệu euro/mùa.

Quyết định xuất phát từ nhiều yếu tố. Phong độ của Vinicius giảm sút với 11 bàn trong 40 trận ở La Liga và Champions League, không có CLB châu Âu nào đưa ra đề nghị cụ thể, và cả Vinicius nhận thức rằng Madrid vẫn là nơi tốt nhất để phát triển sự nghiệp và nuôi hy vọng giành Quả bóng vàng.

Đây là bước đột phá đầu tiên sau hơn hai năm bế tắc. Cả CLB và cầu thủ hy vọng hoàn tất thỏa thuận trong vài tháng tới. Khả năng cao Vinicius sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với "Los Blancos".

Vinicius buộc Xabi Alonso phải đổi kế hoạch

Vinicius Jr bùng nổ trong chiến thắng 4-3 của Real Madrid trước Olympiacos, buộc HLV Xabi Alonso phải xem lại kế hoạch và khẳng định vị thế không thể thay thế trong hệ thống CLB.

3 giờ trước

Bạn gái Vinicius giàu nhất giới WAGs

Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ-Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, có khối tài sản lên tới 78 triệu USD.

47:2796 hôm qua

Vinicius nhận đề nghị 1 tỷ euro

Al Ahli, CLB đang thi đấu tại Saudi Pro League, được cho là chuẩn bị gửi đến một đề nghị chưa từng có trong lịch sử đến ngôi sao của Real Madrid.

18:30 25/11/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Vinicius Vinicius

