Vinicius buộc Xabi Alonso phải đổi kế hoạch

Vinicius Jr bùng nổ trong chiến thắng 4-3 của Real Madrid trước Olympiacos, buộc HLV Xabi Alonso phải xem lại kế hoạch và khẳng định vị thế không thể thay thế trong hệ thống CLB.

Vinicius vẫn cho thấy giá trị ở Real Madrid.

Có những trận đấu vượt khỏi khuôn khổ của tỷ số. Có những màn trình diễn khiến cả một kế hoạch phải dừng lại để xem xét lại từ đầu. Real Madrid thắng Olympiacos tại League Phase, Champions League rạng sáng 27/11, Mbappe ghi bốn bàn, nhưng nhân vật quan trọng nhất trên sân lại là Vinicius Junior. Không phải vì anh ghi bàn. Mà vì anh khiến mọi thứ xung quanh thay đổi.

Một hiệp đấu khiến Xabi Alonso phải suy nghĩ lại

Vinicius không chỉ chơi hay. Anh chơi theo kiểu buộc HLV phải điều chỉnh hệ thống. Đó là phiên bản từng giúp ngôi sao người Brazil tiến sát Quả bóng vàng, một phiên bản xuất hiện với tốc độ, sự táo bạo và sức tàn phá không thể đối phó.

Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, Vinicius kéo Olympiacos vào trạng thái báo động. Hậu vệ biên phải liên tục gọi hỗ trợ, còn tuyến giữa của họ không thể đẩy cao.

HLV Xabi Alonso muốn xây dựng một Real Madrid chơi "Rock&Roll": nhịp cao, dọc thẳng, pressing liên tục. Nhưng khi Vinicius trở lại đúng bản năng tốt nhất của anh, Real Madrid không chỉ chơi nhanh. Họ chơi theo nhịp của riêng anh. Đó là điều không một sơ đồ nào có thể bỏ qua.

Khi Vinicius đạt phong độ đỉnh cao, anh mang đến cảm giác rằng mọi đường bóng đều có thể tạo biến số. Anh là người qua người nhiều nhất, tạo nhiều cơ hội nhất, kéo hàng thủ đối phương lùi sâu nhất và cũng là người thay đổi cảm xúc trận đấu nhiều nhất.

Khoảnh khắc mang tính tuyên ngôn đến ở pha kiến tạo cho Mbappe: má ngoài chân phải, kỹ thuật gọn, ý đồ rõ ràng, đường bóng hoàn hảo. Đó là dấu ấn của cầu thủ không chỉ giỏi, mà còn tự tin đặt dấu ấn lên cách vận hành của đội bóng.

Vinicius và Mbappe có màn trình diễn ấn tượng trước Olympiacos.

Không phải ngẫu nhiên Mbappe nói: “Tôi nghĩ thật kinh khủng cho bất kỳ hậu vệ nào khi phải kèm Vini suốt 90 phút”. Đó không phải một lời khen. Đó là sự thừa nhận rằng trong một tập thể có quá nhiều siêu sao, Vinicius vẫn giữ quyền làm người tạo nhịp.

Real Madrid tấn công, đối thủ sinh tồn

Khi Vinicius và Mbappe cùng lao lên, mọi hàng thủ đều phải co cụm. Olympiacos chỉ là ví dụ mới nhất. Hai người di chuyển tự do, đột phá liên tục, tạo ra cảm giác rằng chỉ cần Real Madrid tăng tốc một nhịp, khung thành đối thủ lập tức mở ra.

Arda Guler cũng tạo điểm nhấn trong hệ thống ấy. Anh không bùng nổ như hai ngôi sao lớn, nhưng mang đến sự bình tĩnh, thông minh và nhịp chuyền bóng vừa đủ nhanh để duy trì sự hỗn loạn trước vòng cấm đối thủ. Đó là thứ Real thiếu trong nhiều trận lớn, và là thứ giúp Vinicius có thêm khoảng trống.

HLV Alonso nói về Guler và pha bóng bị từ chối bàn thắng, nhưng điều ông thực sự nhấn mạnh lại nằm ở hai từ: kết nối. Kết nối với Mbappe. Kết nối với Vinicius. Kết nối với thứ bóng đá tốc độ mà ông muốn xây dựng.

Từ ngày đặt chân vào Madrid, Xabi Alonso nói về “Rock&Roll”. Một Real Madrid tấn công bằng nhịp độ, tấn công bằng quyết tâm, tấn công để đối thủ không kịp thở. Hiệp một trước Olympiacos là mẫu mực của triết lý đó. Hiệp hai suýt gây họa, nhưng điều cốt lõi không thay đổi: Real Madrid mạnh nhất khi họ chơi với sự hỗn loạn có kiểm soát.

Vinicius có những pha rê dắt rất tốc độ trong chiến thắng 4-3 của Real Madrid trước Olympiacos.

Và trong sự hỗn loạn ấy, Vinicius là nhân vật trung tâm. Anh kéo nhịp lên mỗi khi chạm bóng. Anh phá vỡ cấu trúc đối thủ mỗi khi bứt tốc. Anh tạo ra các tình huống mà Real Madrid luôn mong đợi: đối mặt, đua tốc độ, chuyền nhanh, đánh vào lưng hậu vệ.

Không tiền vệ, không trung phong nào của Real Madrid làm điều đó tốt hơn Vinicius. Không ai khiến đối thủ sợ hơn anh. Và không ai buộc Xabi Alonso phải đặt ưu tiên chiến thuật quanh mình nhiều như anh.

Thông điệp của Vinicius gửi Xabi Alonso không được nói ra, nhưng được thể hiện bằng từng pha qua người, từng tình huống ép sân, từng cú tăng tốc.

Nếu Real Madrid muốn chơi thứ bóng đá Xabi Alonso hình dung, thì Vinicius phải là trung tâm. Không phải Mbappe. Không phải Jude. Không phải hệ thống. Mà là Vinicius.

Một đêm làm thay đổi trật tự. Một màn trình diễn nhắc nhở rằng có những cầu thủ không thuộc về chiến thuật. Chiến thuật phải thuộc về họ. Và Vinicius vừa đưa ra lời nhắc ấy theo cách đanh thép nhất.