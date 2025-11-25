Bạn gái Vinicius giàu nhất giới WAGs

Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ-Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, có khối tài sản lên tới 78 triệu USD.

Vinicius Junior đã công khai mối tình với nữ influencer đình đám Virginia Fonseca.

Theo Forbes, Virginia Fonseca là WAGs đang có khối tài sản lớn nhất trong số vợ/bạn gái các cầu thủ bóng đá còn đang thi đấu. Người mẫu đến từ Brazil gặt hái thành công nhờ đầu tư bất động sản, kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Virginia, 26 tuổi, sinh tại bang Connecticut (Mỹ) trong gia đình có mẹ người Brazil và cha người Bồ Đào Nha-Mỹ. Cô là một trong những influencer nổi tiếng nhất Brazil với 53 triệu người theo dõi trên Instagram.

Virginia từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe và có ba con. Tháng 5/2025, cô xác nhận ly thân chỉ ít lâu sau khi sinh con thứ ba. Hồi tháng 10, mỹ nhân này cũng gây chú ý khi khiến Vinicius phải công khai xin lỗi, cầu xin nối lại tình cảm.

Trước đó, hàng loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius duy trì liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác trong khi đang qua lại với Virginia.

WAGs giàu thứ hai trong danh sách là Anna Lewandowska, vợ của Robert Lewandowski. Cô sở hữu khối tài sản 63 triệu USD , đến từ việc kinh doanh lĩnh vực sức khỏe và thể hình.

Vợ của Messi, Antonela Roccuzzo, cũng lọt top các WAGs giàu nhất hành tinh với khối tài sản hơn 20 triệu USD , đến từ việc kinh doanh lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và làm đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Georgina, bạn gái Ronaldo, sở hữu khối tài sản khiêm tốn hơn, rơi vào khoảng 10 triệu USD .