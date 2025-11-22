Tỷ phú Saudi Arabia sẵn sàng trả Messi 1,5 tỷ USD

Sheikh Khalid bin Sultan Al Saud, ông trùm dầu mỏ Saudi Arabia, tuyên bố muốn ký hợp đồng độc quyền với Lionel Messi, kèm theo khoản thanh toán khổng lồ 1,5 tỷ USD.

Messi đang tập trung vào Inter Miami với hợp đồng mới ký đến năm 2028.

Trong cuộc phỏng vấn với Gulf Times, Sheikh Khalid bin Sultan Al Saud, tỷ phú nổi tiếng trong ngành dầu mỏ Saudi, công khai tham vọng chiêu mộ "El Pulga" bằng một gói đề nghị không tưởng: 1 tỷ USD tiền mặt ngay lập tức, thêm 500 triệu USD cho các trận đấu Messi tham gia tại Saudi Arabia.

Ngoài ra, tỷ phú này còn muốn xây dựng một sân vận động khổng lồ 80.000 chỗ ngồi mang tên Messi.

"Nếu toàn thế giới quay lưng với anh, Saudi Arabia sẽ luôn chào đón và tôn vinh anh", Sheikh Khalid tuyên bố. Lời mời gọi này dường như ám chỉ những tranh cãi xung quanh Messi sau World Cup 2022, khi anh bị chỉ trích vì các hợp đồng quảng cáo với Saudi Arabia.

Theo tiết lộ từ truyền thông Saudi Arabia, lời đề nghị lên đến 1,5 tỷ USD từ Sheikh Khalid bao gồm việc Messi ký hợp đồng độc quyền, mua bản quyền đặt tên Leo cho sân vận động của tỷ phú này.

Messi cũng nhận thêm hàng trăm triệu USD nếu đồng ý đến chơi bóng tại quốc gia này. Sân vận động "Lionel Messi" dự kiến sẽ trở thành công trình biểu tượng, kết hợp công nghệ hiện đại và thiết kế lấy cảm hứng từ sa mạc, nhằm thu hút hàng triệu fan hâm mộ toàn cầu.

Tuy nhiên, viễn cảnh này khó thành hiện thực. Messi vẫn đang tập trung vào Inter Miami với hợp đồng mới ký đến năm 2028. Trước đó, vào năm 2023, Messi từng từ chối lời mời từ Al-Hilal với mức lương lên đến 400 triệu USD /năm, khi anh ưu tiên gia đình và lối sống tại Miami.

Leo hiện vẫn giữ vai trò đại sứ du lịch cho Saudi Arabia với mức thù lao 25 triệu USD /năm, nhưng chưa có dấu hiệu chuyển sang chơi bóng chuyên nghiệp tại đây.