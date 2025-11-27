Sai lầm của Nguyễn Filip

Tối 27/11, Nguyễn Filip mắc sai lầm khiến CLB CAHN sớm bị Bắc Kinh Quốc An vượt lên dẫn trước thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Phút 11 trên sân Hàng Đẫy, sai lầm đáng tiếc của Nguyễn Filip khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Trong một tình huống tưởng chừng vô hại, Filip chần chừ trong pha phất bóng rồi đá trúng người Lin Liangming bên phía Bắc Kinh. Bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Tình hình càng tệ hơn cho đội chủ nhà khi Leo Artur sút hỏng quả phạt đền ở phút 28. CAHN rời vào tình thế khó khăn khi trận đấu được đánh giá là bước ngoặt quyết định cho cuộc đua giành tấm vé vượt qua vòng bảng. Trước trận, hai đội bằng điểm, nhưng CAHN đứng trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng.

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nhấn mạnh tầm quan trọng của màn thư hùng: "Đây gần như là trận đấu sinh tử. Cả hai đội đều buộc phải thắng để đi tiếp. Chúng tôi biết Bắc Kinh rất mạnh, nhưng sau màn trình diễn ở Trung Quốc, chúng tôi tin mình có thể cạnh tranh sòng phẳng. Mục tiêu rõ ràng: 3 điểm để đi tiếp".

Ở trận lượt đi tại Trung Quốc, CAHN chơi tốt hơn nhưng phung phí cơ hội, dẫn tới trận hòa. Chính vì vậy, Polking yêu cầu các cầu thủ cần sắc bén hơn trong các tình huống dứt điểm, đặc biệt khi Bắc Kinh có những điều chỉnh chiến thuật so với lượt đi.