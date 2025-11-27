Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sai lầm của Nguyễn Filip

  • Thứ năm, 27/11/2025 20:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 27/11, Nguyễn Filip mắc sai lầm khiến CLB CAHN sớm bị Bắc Kinh Quốc An vượt lên dẫn trước thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Phút 11 trên sân Hàng Đẫy, sai lầm đáng tiếc của Nguyễn Filip khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Trong một tình huống tưởng chừng vô hại, Filip chần chừ trong pha phất bóng rồi đá trúng người Lin Liangming bên phía Bắc Kinh. Bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Tình hình càng tệ hơn cho đội chủ nhà khi Leo Artur sút hỏng quả phạt đền ở phút 28. CAHN rời vào tình thế khó khăn khi trận đấu được đánh giá là bước ngoặt quyết định cho cuộc đua giành tấm vé vượt qua vòng bảng. Trước trận, hai đội bằng điểm, nhưng CAHN đứng trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng.

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nhấn mạnh tầm quan trọng của màn thư hùng: "Đây gần như là trận đấu sinh tử. Cả hai đội đều buộc phải thắng để đi tiếp. Chúng tôi biết Bắc Kinh rất mạnh, nhưng sau màn trình diễn ở Trung Quốc, chúng tôi tin mình có thể cạnh tranh sòng phẳng. Mục tiêu rõ ràng: 3 điểm để đi tiếp".

Ở trận lượt đi tại Trung Quốc, CAHN chơi tốt hơn nhưng phung phí cơ hội, dẫn tới trận hòa. Chính vì vậy, Polking yêu cầu các cầu thủ cần sắc bén hơn trong các tình huống dứt điểm, đặc biệt khi Bắc Kinh có những điều chỉnh chiến thuật so với lượt đi.

HLV Beijing Guoan 'đọc vị' CAHN

HLV Ramiro Amarelle khẳng định đã nghiên cứu kỹ CAHN và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy tối 27/11.

25:1525 hôm qua

Vắng Alan, HLV Polking vẫn tự tin thắng Beijing Guoan

Dù không có sự phục vụ của Alan Grafite, HLV Polking tin rằng với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, CAHN có thể giành trọn 3 điểm khi đấu Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5, bảng E, AFC Champions League Two 2025/26.

34:2024 hôm qua

CAHN mất tiền đạo nguy hiểm nhất khi đấu Beijing Guoan

Tiền đạo Alan Grafite sẽ không thể góp mặt trong trận đấu lượt về giữa CAHN với Beijing Guoan ở bảng E, AFC Champions League Two 2025/26 do chấn thương.

15:21 25/11/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Nguyễn Filip Nguyễn Filip

    Đọc tiếp

    CAHN thang nguoc dai dien Trung Quoc hinh anh

    CAHN thắng ngược đại diện Trung Quốc

    5 phút trước 21:14 27/11/2025

    0

    Tối 27/11, CLB Công an Hà Nội xuất sắc vượt qua Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1 thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý