FIFA khiến bóng đá châu Phi nổi giận

Việc FIFA nới lỏng quy định triệu tập cầu thủ ở AFCON cho phép các CLB châu Âu được giữ người đến 15/12 khiến nhiều LĐBĐ châu Phi bức xúc.

Mbeumo có thể chơi cho MU thêm 3 trận trước khi về ĐTQG.

Trong bối cảnh AFCON 2025 sắp khởi tranh từ ngày 21/12, FIFA đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cho phép các câu lạc bộ châu Âu giữ chân các cầu thủ châu Phi đến ngày 15/12, thay vì thả người từ ngày 7 hoặc 8/12 như kế hoạch ban đầu.

Động thái này được đánh giá là ưu ái cho các CLB ở châu Âu (đặc biệt là Premier League), nhưng lại vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều Liên đoàn Bóng đá châu Phi, coi đây là sự thiếu tôn trọng đối với giải đấu khu vực.

Quy định cũ của FIFA yêu cầu các CLB phải thả người hai tuần trước giải đấu, nhằm giúp các đội tuyển quốc gia có đủ thời gian chuẩn bị, bao gồm các trận giao hữu quan trọng. Tuy nhiên, quyết định mới này sẽ khiến nhiều ngôi sao châu Phi bỏ lỡ các buổi tập đầu tiên của đội tuyển.

Theo France Football, các LĐBĐ châu Phi gồm Senegal, Ai Cập và Cameroon, bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng quyết định của FIFA thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với AFCON, giải đấu lớn nhất châu lục, và nhiều đội tham dự cũng lên lịch các trận giao hữu từ đầu tháng 12.

Động thái của FIFA sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng kế hoạch chuẩn bị của nhiều đội tuyển. Ngược lại, quyết định này là tin vui lớn cho các ông lớn châu Âu.

MU là một trong những đội bóng hưởng lợi từ thay đổi này. Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui nhiều khả năng vẫn có thể góp mặt khi “Quỷ đỏ” tiếp Bournemouth ngày 15/12 sau phán quyết của FIFA.

Ngoài MU, Liverpool cũng được giữ Mohamed Salah thêm một trận, khi đội quân của Arne Slot chạm trán Brighton ngày 13/12. Tương tự, Man City vẫn có thể sử dụng Omar Marmoush, đồng đội của Salah ở tuyển Ai Cập, khi đối đầu Crystal Palace ngày 14/12.

AFCON 2025 dự kiến khởi tranh ngày 21/12, với khoảng 45 cầu thủ ở Premier League sẽ rời CLB để về tập trung đội tuyển.