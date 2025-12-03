MU sắp thanh lý 4 cầu thủ

MU chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 với kế hoạch bán 4 cầu thủ nhằm dọn đường cho những bản hợp đồng mới dưới thời HLV Ruben Amorim.

Zirkzee được cho là không còn tương lai ở MU.

Theo ESPN, ưu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là tăng cường tuyến giữa. Họ nhắm đến Carlos Baleba (Brighton) và Elliot Anderson (Nottingham Forest), bên cạnh Angelo Stiller (Stuttgart) và Adam Wharton (Crystal Palace). Tuy nhiên, quỹ lương hạn chế theo quy định của Premier League khiến CLB phải bán cầu thủ trước khi chiêu mộ thêm.

Những cái tên có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng gồm Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Tyrell Malacia và bất ngờ nhất là Kobbie Mainoo. Zirkzee mới trở lại sau chấn thương và ghi bàn vào lưới Palace, nhưng màn trình diễn tổng thể chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong khi đó, Malacia chưa ra sân trận nào và không nằm trong kế hoạch của HLV Amorim.

Ugarte sa sút phong độ, chỉ đá trọn vẹn 90 phút một trận mùa này. Riêng Mainoo chưa chen chân được vào đội hình chính. Với kỳ World Cup 2026 đang đến gần, cơ hội thi đấu cho tuyển Anh của Mainoo gần như bị thu hẹp, và anh cần ra sân thường xuyên để được HLV Thomas Tuchel cân nhắc.

Các CLB Premier League như Everton, Tottenham và Arsenal được cho là đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng chiêu mộ những cầu thủ nằm trong danh sách thanh lý của CLB chủ sân Old Trafford.

MU hiện đứng thứ 7 ở Premier League, sau màn ngược dòng nghẹt thở thắng Crystal Palace 2-1 hôm 30/11.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.