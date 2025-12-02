Hoả lực MU bùng nổ

Manchester United đang dẫn đầu Premier League về số cú dứt điểm với 194 lần tung bóng về phía khung thành đối phương.

Manchester United đang dẫn đầu Premier League về số cú dứt điểm với 194 lần tung bóng về phía khung thành đối phương.

Con số ấy không chỉ nói về sự thay đổi trong cách tấn công mà còn phản ánh tinh thần chủ động mà Ruben Amorim gieo vào đội bóng. Mùa trước, MU thường thiếu ý tưởng ở phần cuối sân, dễ bị bóp nghẹt trước những hàng thủ lùi sâu. Mùa này, họ tìm được nhịp điệu tấn công trực diện hơn, tốc độ hơn và giàu tính tổ chức hơn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách MU triển khai bóng. Họ cố gắng đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân bằng ít chạm hơn, sử dụng nhiều miếng đánh biên và khai thác khoảng trống ở giữa hai tuyến. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội bắn phá hơn, đồng thời giúp đội bóng duy trì nhịp ép sân liên tục. Số cú sút tăng mạnh cho thấy MU không còn chỉ biết trông chờ khoảnh khắc xuất thần, mà đã xây dựng được một cơ chế tấn công ổn định hơn.

Zirkzee, Mount hay Bruno Fernandes hưởng lợi rõ rệt. Họ có nhiều tình huống để tung cú sút thuận lợi, thay vì phải tự xoay sở trong không gian chật hẹp. Ngay cả Bruno Fernandes cũng giảm gánh nặng sáng tạo khi hệ thống hỗ trợ anh tốt hơn. Việc tạo ra 194 cú sút không phải thành tích để khoe khoang, mà là bằng chứng MU đã đặt nền móng cho sự tiến bộ.

Dĩ nhiên, số cú sút không đảm bảo chiến thắng. MU vẫn cần cải thiện chất lượng dứt điểm và khả năng chọn phương án cuối cùng. Nhưng nhìn tổng thể, việc dẫn đầu giải về số lần bắn phá khung thành cho thấy họ đang đi đúng hướng. Trong một mùa giải mà mọi trận đấu đều căng như dây đàn, đó là tín hiệu tích cực nhất mà đội bóng của Amorim có thể gửi tới người hâm mộ.