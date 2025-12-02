Chuyện ít biết ở học viện MU

Timothy Fosu-Mensah, một trong những cầu thủ triển vọng từng trưởng thành tại học viện Manchester United, vừa chia sẻ về quãng thời gian đầy thử thách của mình ở Old Trafford.

Timothy Fosu-Mensah từng khoác áo MU.

Fosu-Mensah gia nhập MU năm 2014 và nhanh chóng nhận ra sự thay đổi lớn về môi trường bóng đá trẻ. Anh kể rằng dưới thời giám đốc Brian McClair và huấn luyện viên Paul McGuinness, học viện đặt ra những quy định rất chặt chẽ.

Một trong số đó là cầu thủ buộc phải mang giày màu đen. Việc này khiến anh lúng túng vì ký hợp đồng giày với hãng thể thao, chỉ sở hữu giày màu. Bố của Fosu-Mensah thậm chí phải xịt đen một đôi giày cho trận gặp Everton, nhưng lớp sơn bong dần ngay trong trận.

Ngoài ra, cầu thủ trẻ cũng không được phép mang găng tay hoặc đồ bảo hộ trên sân, điều hoàn toàn trái ngược với sự thoải mái tại Ajax. Fosu-Mensah thừa nhận giai đoạn đầu thích nghi rất khó khăn, nhưng khẳng định sự nghiêm khắc ấy giúp anh trưởng thành hơn.

Trong hành trình hòa nhập ở Manchester, Marcus Rashford là người giúp anh nhiều nhất. Hai người sống gần nhau, cùng đi học và thường xuyên xuất hiện bên nhau ngoài sân cỏ. Fosu-Mensah nói Rashford là “người khiến mọi thứ dễ dàng hơn”.

Fosu-Mensah được Louis van Gaal trao cơ hội ra mắt đội một năm 2016, trong trận thắng Arsenal 3-2 tại Old Trafford. Daley Blind, đồng hương Hà Lan, đã hướng dẫn và trấn an anh ngay trên sân.

Sau đó, Fosu-Mensah từng khoác áo Crystal Palace và Fulham, rồi trở lại MU trước khi chuyển đến Bayer Leverkusen năm 2021. Anh rời đội bóng Đức năm ngoái và hiện được liên hệ với Sheffield Wednesday.

Hơn một thập kỷ sau khi chia tay Ajax, Fosu-Mensah nhìn lại với sự biết ơn dành cho môi trường Man Utd, nơi những quy định nghiêm khắc đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh.