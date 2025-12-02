Mount phá bỏ lời nguyền số 7 của MU

Có lẽ chiếc áo số 7 huyền thoại của Manchester United dần được giải lời nguyền, sau khi Mason Mount tỏa sáng trong chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.

Mason Mount bất ngờ hóa người hùng.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Old Trafford đến Real Madrid với giá kỷ lục thế giới vào năm 2009, người duy nhất thực sự xứng đáng với con số này tại MU, có lẽ cũng chỉ là chính CR7.

Khởi sắc

Ở lần trở lại năm 2021, Ronaldo vẫn ghi 24 bàn ở tuổi 37, nhưng đó là mùa giải tồi tệ khi MU kết thúc Premier League với vị trí thứ 6. Giữa hai giai đoạn chơi cho MU của Ronaldo, hàng loạt tên tuổi lần lượt khoác áo số 7 nhưng đều thất bại thảm hại.

Michael Owen liên tục chấn thương, Antonio Valencia xin trả lại số 25 cũ sau một thời gian ngắn đeo số 7, Angel Di Maria rời đi chỉ sau một năm, Memphis Depay trụ được 18 tháng, trong khi Alexis Sanchez là sự lãng phí lớn.

Còn Edinson Cavani, dù ghi 17 bàn trong mùa duy nhất mang số 7, nhưng thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Cho đến trước mùa này, Mason Mount cũng bị coi là nạn nhân tiếp theo của “lời nguyền” chiếc áo từng thuộc về George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham.

Mount được Ten Hag mua về năm 2023 với giá 55 triệu bảng và mờ nhạt trong suốt hai mùa đầu đến Old Trafford. HLV người Hà Lan cố nhồi nhét Mount vào đội hình ở mọi vị trí có thể, nhưng chỉ khi anh khỏe mạnh.

Mùa đầu tiên anh vắng mặt 31 trận, mùa trước vắng thêm 30 trận. Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace vừa qua là lần đầu tiên Mount đá trọn 90 phút ở Premier League cho MU, và cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023 (trận thua 0-3 trước Newcastle ở Carabao Cup).

Đây đồng thời là lần đầu tiên anh đá chính sau sáu tuần. Tuy nhiên, mùa giải năm nay Mount mới chỉ vắng mặt đúng 1 trận. Ban huấn luyện MU đang bảo vệ anh rất cẩn thận và khi được sử dụng, cựu sao Chelsea ngày càng trở thành nhân tố quan trọng.

Mount đặt nền móng cho hiệp một áp đảo của MU trước Fulham hồi tháng 8, chơi xuất sắc hơn nữa trước Burnley tuần tiếp theo cho đến khi phải rời sân giữa giờ vì chấn thương.

Mason Mount sẽ đóng vai trò quan trọng ở MU mùa này.

Sau màn trình diễn thảm họa giữa tuần trước khi để thua Everton ngay tại Old Trafford, niềm tin vào MU gần như chạm đáy. Vì vậy, chuyến làm khách đến Selhurst Park gặp một Crystal Palace đang rất khó chịu hứa hẹn nhiều thử thách.

Phẩm chất ngôi sao

HLV Ruben Amorim thực hiện đúng 2 sự thay đổi so với trận thua Everton: Diogo Dalot trở lại đội hình chính và Mason Mount, cầu thủ hiếm khi được đá chính, được trao cơ hội từ đầu.

Và Mount không làm Amorim thất vọng. Cú sút căng như búa bổ vào góc gần, đưa MU vượt lên 2-1 trong sự ngỡ ngàng của cả sân Selhurst Park nói lên rất nhiều điều về Mount. Khi "Quỷ đỏ" cần những khoảnh khắc ngôi sao, tiền vệ người Anh lên tiếng.

Mount vượt qua chuỗi chấn thương kéo dài hơn một năm, và có thể là nhân tố quan trọng giúp MU bứt phá để hướng tới top 4. Anh là cầu thủ hay nhất trận và ghi bàn quyết định thắng Sunderland.

Tại Anfiled, anh chơi hay. Mount cũng tạo cơ hội cho Benjamin Sesko trước Tottenham và cuối tuần qua sút tung lưới Palace ấn định chiến thắng. Mount mới chỉ đá chính 6/13 trận Premier League nhưng có 8 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm (key pass).

Mason Mount sau khi tiền vệ người Anh ghi bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng tại sân của Crystal Palace.

Khả năng pressing không bóng của Mount cũng đáng giá không kém những gì anh làm khi có bóng. Ruben Amorim tin tưởng Mount đến mức xếp anh đá chính ở trận chung kết Europa League thay vì Alejandro Garnacho, quyết định này thực tế gần như chấm dứt sự nghiệp của ngôi sao người Argentina tại MU.

Đó là lựa chọn gây tranh cãi, nhưng Amorim ưu tiên sự hòa hợp trong đội; Garnacho thời điểm ấy tỏ ra cáu kỉnh, trong khi Mount luôn là người dễ chịu và chịu hy sinh vì tập thể.

Vòng tới của Premier League sẽ là bài kiểm tra độ bền thực sự của Mount. MU sẽ có lịch dày đặc hiếm hoi mùa này khi chơi hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp (đón West Ham và làm khách Wolves) chỉ trong một tuần.

Chiến thắng trên sân Palace giúp MU tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, đồng thời mang lại chút niềm tin sau màn trình diễn tệ hại trước Everton. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để Mount xây dựng lại sự tin tưởng từ HLV Amorim và người hâm mộ.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.