Chicharito bật khóc vì sút hỏng phạt đền

Sáng 1/12, Javier “Chicharito” Hernandez trải qua khoảnh khắc đau đớn khi hoá tội đồ vì sút hỏng phạt đền, khiến Chivas Guadalajara tan mộng vô địch.

Chicharito bật khóc xin lỗi CĐV sau quả penalty định mệnh .

Phút 86 của trận tứ kết lượt về Liga MX mùa giải Apertura 2025 giữa Cruz Azul và Chivas Guadalajara, khi tỷ số đang là 2-2 (lượt đi 0-0), Chivas được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Javier Hernandez sút bóng vọt xà.

Khoảnh khắc đó khiến các CĐV Chivas lặng đi. Bản thân Chicharito thất thần không tin nổi vào mắt mình. Chỉ cần ghi bàn, Chivas gần như sẽ vượt qua đối thủ để vào bán kết.

Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang. Tỷ số hoà 2-2 đồng nghĩa với việc Chivas bị loại bởi theo quy định của Liga MX, Cruz Azul sẽ đi tiếp do họ kết thúc mùa giải thường niên ở vị trí BXH cao hơn.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Cruz Azul, khi Chivas dâng cao và thua bàn từ phản công. Giấc mơ của Chivas mùa này kết thúc.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Chicharito quỳ xuống sân, hai tay ôm mặt, nước mắt chực tuôn rơi trước hàng chục nghìn cổ động viên Chivas đang chết lặng trên khán đài.

Anh không khác gì tội đồ khi sút hỏng quả penalty quyết định có thể đưa Chivas vào bán kết.

Không ít CĐV Chivas chỉ trích Chicharito, cho rằng anh thiếu bản lĩnh trước cơ hội gần như cuối cùng để đưa đội bóng thời thơ ấu đến chức vô địch.

Javier Hernandez trở lại đội bóng cũ vào năm 2024 sau thời gian dài thi đấu ở châu Âu và MLS. Kể từ đầu mùa giải Apertura 2025 của Liga MX, tiền đạo 37 tuổi gần như không ra sân. Các chấn thương lặt vặt và phong độ sa sút khiến "Hạt đậu nhỏ" không thể thi đấu. Đến khi trở lại sau chấn thương, anh lại gây thất vọng.