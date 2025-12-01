Man City sẵn sàng nổ 'bom tấn' 65 triệu bảng

Man City chuẩn bị tạo cú áp phe lớn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal.

Antoine Semenyo lọt vào tầm ngắm Man City.

Theo The Times, đội bóng của Pep Guardiola cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng dành cho tiền đạo Antoine Semenyo. Đây là ngôi sao đang lên của Bournemouth.

Dù tiến hành nâng cấp đội hình suốt 12 tháng qua với nhiều gương mặt như Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Khusanov, Rayan Cherki, Donnarumma, Ait-Nouri hay Tijjani Reijnders, Man City vẫn tin rằng họ cần thêm sự đột biến để đua đường dài với Arsenal.

Đó là lý do họ nhắm tới Semenyo. Tiền đạo 25 tuổi đang có phong độ rực sáng với 6 bàn và 3 kiến tạo sau 12 trận, trở thành một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất Premier League. Khả năng đá được cả hai cánh lẫn vị trí trung tâm, cộng thêm việc thuận hai chân biến Semenyo trở thành mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo cho Guardiola.

Sự xuất hiện của anh có thể giải tỏa áp lực cho Erling Haaland mùa này. Trong khi Jeremy Doku thăng tiến mạnh mẽ, hai cầu thủ chạy cánh khác là Oscar Bobb và Savinho lại gây thất vọng, đặc biệt Savinho mới ghi 1 bàn sau 15 lần ra sân.

Một lợi thế khá là Semenyo không bận dự CAN 2025, bởi Ghana không giành quyền góp mặt. Điều giúp anh sẵn sàng thi đấu xuyên suốt giai đoạn tháng 12 - tháng 1. Trái lại, Omar Marmoush khả năng vắng mặt gần một tháng khi trở về phục vụ tuyển Ai Cập.

Nội bộ Man City tin rằng Semenyo có thể là mảnh ghép còn thiếu giúp họ bám đuổi Arsenal và níu giữ hy vọng bảo vệ ngôi vương.