Messi quá hay

Ở tuổi 38, Lionel Messi vẫn khiến bóng đá thế giới kinh ngạc khi phá kỷ lục kiến tạo mọi thời đại và thu về danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp.

Messi liên tục nâng cúp ở mọi nơi anh đặt chân đến.

Messi một lần nữa viết lại lịch sử bóng đá. Siêu sao 38 tuổi phá kỷ lục kiến tạo mọi thời đại trong chiến thắng 5-1 của Inter Miami trước New York City ở chung kết MLS miền Đông, đồng thời tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại trong cuộc đua danh hiệu cá nhân và tập thể.

Dù không còn thi đấu ở đỉnh cao châu Âu, việc sang MLS cũng làm giảm tầm ảnh hưởng của huyền thoại người Argentina. Ở trận chung kết khu vực miền Đông, Messi đóng vai nhạc trưởng, kiến tạo cho Mateo Silvetti nâng tỷ số lên 3-1, pha bóng đưa anh vượt qua thành tích 404 kiến tạo của huyền thoại Real Madrid, Ferenc Puskas.

Với đường chuyền ấy, Messi cán mốc 405 kiến tạo sau 1.168 trận cho CLB và ĐTQG. Song dấu ấn tại DRV PNK Stadium không dừng lại ở đó. Leo còn nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên 47, sau khi cùng Inter Miami vô địch miền Đông.

Cơ hội để anh bổ sung thêm vào bộ sưu tập đồ sộ chưa dừng lại. Inter Miami thẳng tiến vào chung kết MLS Cup và sẽ đối đầu Vancouver Whitecaps của Thomas Muller.

Không cầu thủ nào sở hữu bảng thành tích như Messi với 10 La Liga, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 7 Copa del Rey; 4 Champions League; 3 Siêu cúp châu Âu và 3 Club World Cup. Tại Pháp, anh giành thêm 2 Ligue 1 và 1 Siêu cúp Pháp. Ở cấp ĐTQG, Messi là chủ nhân của World Cup, Copa America, Finalissima và cả huy chương vàng Olympic.

Chưa kể, trong phòng truyền thống nhà Messi còn có 8 Quả bóng Vàng, kỷ lục chưa ai chạm tới. "El Pulga" cho thấy di sản của một huyền thoại không được đo bằng thời gian thi đấu, mà bằng cách anh tiếp tục viết lại lịch sử mỗi lần ra sân.

