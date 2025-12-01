Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi quá hay

  • Thứ hai, 1/12/2025 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở tuổi 38, Lionel Messi vẫn khiến bóng đá thế giới kinh ngạc khi phá kỷ lục kiến tạo mọi thời đại và thu về danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp.

Messi liên tục nâng cúp ở mọi nơi anh đặt chân đến.

Messi một lần nữa viết lại lịch sử bóng đá. Siêu sao 38 tuổi phá kỷ lục kiến tạo mọi thời đại trong chiến thắng 5-1 của Inter Miami trước New York City ở chung kết MLS miền Đông, đồng thời tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại trong cuộc đua danh hiệu cá nhân và tập thể.

Dù không còn thi đấu ở đỉnh cao châu Âu, việc sang MLS cũng làm giảm tầm ảnh hưởng của huyền thoại người Argentina. Ở trận chung kết khu vực miền Đông, Messi đóng vai nhạc trưởng, kiến tạo cho Mateo Silvetti nâng tỷ số lên 3-1, pha bóng đưa anh vượt qua thành tích 404 kiến tạo của huyền thoại Real Madrid, Ferenc Puskas.

Với đường chuyền ấy, Messi cán mốc 405 kiến tạo sau 1.168 trận cho CLB và ĐTQG. Song dấu ấn tại DRV PNK Stadium không dừng lại ở đó. Leo còn nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên 47, sau khi cùng Inter Miami vô địch miền Đông.

Cơ hội để anh bổ sung thêm vào bộ sưu tập đồ sộ chưa dừng lại. Inter Miami thẳng tiến vào chung kết MLS Cup và sẽ đối đầu Vancouver Whitecaps của Thomas Muller.

Không cầu thủ nào sở hữu bảng thành tích như Messi với 10 La Liga, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 7 Copa del Rey; 4 Champions League; 3 Siêu cúp châu Âu và 3 Club World Cup. Tại Pháp, anh giành thêm 2 Ligue 1 và 1 Siêu cúp Pháp. Ở cấp ĐTQG, Messi là chủ nhân của World Cup, Copa America, Finalissima và cả huy chương vàng Olympic.

Chưa kể, trong phòng truyền thống nhà Messi còn có 8 Quả bóng Vàng, kỷ lục chưa ai chạm tới. "El Pulga" cho thấy di sản của một huyền thoại không được đo bằng thời gian thi đấu, mà bằng cách anh tiếp tục viết lại lịch sử mỗi lần ra sân.

Sáu bàn thắng trong trận cầu lịch sử của Inter Miami Sáng 30/11, Inter Miami hủy diệt New York City với tỷ số 6-1 tại Chase Stadium để giành quyền vào chơi trận chung kết MLS 2025.

Ronaldo giàu nhất, Messi vĩ đại nhất?

Trong 2 thập kỷ qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không chỉ là hai siêu sao bóng đá xuất sắc thế giới mà còn là những biểu tượng vượt khỏi phạm vi sân cỏ.

Vì sao Ronaldo chỉ súc miệng rồi nhổ nước?

Siêu sao Cristiano Ronaldo thường có thói quen kỳ lạ là súc miệng bằng nước rồi lập tức nhổ ra thay vì uống.

Dàn 'bom tấn' ở Saudi Arabia bị chê không đáng một xu

Cựu Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdullah bin Mosaad, khẳng định Cristiano Ronaldo là ngoại binh duy nhất ở Saudi Pro League xứng đáng với mức lương khổng lồ.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

    Khoanh khac lam fan MU day song hinh anh

    Khoảnh khắc làm fan MU dậy sóng

    Dean Henderson có màn ăn mừng đầy cảm xúc sau một tình huống cứu thua trong trận gặp MU ở vòng 13 Premier League vào đêm 30/11.

