MU vay bài, lấy điểm

MU lật ngược thế trận trước Crystal Palace thuộc vòng 13 Premier League tối 30/11 nhờ hai pha bóng cố định được dàn xếp khéo léo.

MU đánh bại Crystal Palace tối 30/11.

Sau trận, HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng đang “ăn cắp ý tưởng” từ các đối thủ để cải thiện khả năng ghi bàn, một sự thật phản ánh rõ cách MU thích nghi với Premier League bằng sự thực dụng và học hỏi.

Bài mới của MU

Selhurst Park không phải nơi dễ sống sót trong mùa giải này. Crystal Palace bước vào trận với tinh thần hưng phấn sau chuỗi trận châu Âu, còn MU lại bị hoài nghi sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Everton.

Hiệp một cho thấy toàn bộ nỗi lo của MU: bế tắc, thiếu tốc độ và hầu như không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng sống của họ ở hiệp đầu chỉ là 0,01, gần như bằng không. Bóng chết trở thành phương án duy nhất còn lại để họ hy vọng xoay chuyển tình thế.

Nhưng bước sang hiệp hai, thế trận đổi chiều hoàn toàn. Joshua Zirkzee phá vỡ bế tắc bằng một cú dứt điểm như ném dao vào góc xa, rồi Mason Mount ấn định chiến thắng sau pha đá phạt nhanh của Bruno Fernandes.

Từ chỗ không tạo ra nổi cơ hội, MU ghi hai bàn trong chưa đầy 20 phút, và cả hai đều xuất phát từ những bài dàn xếp cố định. Không phải ngẫu nhiên mà Amorim nói thẳng: MU đang “học lỏm”.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha không che giấu việc đội bóng đang sao chép những mẫu tình huống cố định từ các đối thủ Premier League. Ông thừa nhận đội ngũ huấn luyện dành nhiều thời gian để phân tích các bàn thắng bóng chết, rồi điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của MU.

Đây không còn là câu chuyện tự ái hay giấu nghề. Trong một giải đấu mà hơn 30% số bàn thắng đến từ bóng chết, thực dụng không đồng nghĩa với thụ động, mà là sự thích nghi.

Các tình huống cố định đang trở thành vũ khí lợi hại của MU.

Trước Palace, những con số cho thấy MU gần như không thể tạo ra cơ hội từ bóng sống. Trong hiệp một, họ chỉ tung ra 2 pha dứt điểm và không cú nào buộc thủ môn đối phương làm việc.

Tỷ lệ vào bóng thành công chỉ ở mức 44%, cho thấy sự thua kém trong tranh chấp tay đôi. Cường độ chơi bóng thấp khiến MU liên tục bị dồn ép, và chỉ có bóng chết là thứ duy nhất giúp họ giữ lại chút hy vọng.

Palace bắt đầu mạnh mẽ với lợi thế sân nhà và thể lực tốt hơn trong nửa đầu trận. Nhưng họ chơi trận thứ hai chỉ trong hơn 72 giờ, và dấu hiệu xuống sức xuất hiện cuối hiệp một.

Amorim cảm nhận được sự lỏng nhịp trong cách Palace đưa bóng ra khỏi vòng cấm. Ông nói rõ rằng “ngửi thấy” sự sa sút đó và xác định hiệp hai sẽ là nơi MU phải tăng tốc độ và cường độ.

Dữ liệu cũng chứng minh điều này. Palace chỉ tung ra 3 cú dứt điểm trong hiệp hai và giảm gần 30% tốc độ pressing so với hiệp đầu. MU tận dụng đúng khoảnh khắc đối thủ hụt hơi, thứ mà họ từng phung phí trong nhiều mùa trước.

Bàn gỡ hòa của Zirkzee là ví dụ điển hình cho sự biến chuyển ấy. Pha dàn xếp bóng chết đưa bóng nhanh ra cánh phải, tạo ra khoảng trống mà tiền đạo người Hà Lan khai thác bằng một cú sút chân phải hiểm hóc. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 6 trận gần nhất, cho thấy sự hòa nhập dần hoàn thiện của anh dưới thời Amorim.

Bàn thứ hai của Mount mang dấu ấn chiến thuật rõ rệt. Bruno Fernandes nhận thấy Palace chưa kịp ổn định đội hình sau pha phạm lỗi, lập tức đá phạt nhanh, đưa Mount vào thế dứt điểm thoải mái. Đó không phải tình huống ngẫu hứng, mà nằm trong chuỗi bài bóng chết MU tập luyện hàng ngày. Và Mount, cầu thủ cần một cú hích để giải tỏa, tận dụng hoàn hảo.

MU đang thay đổi.

Trái ngược sự hiệu quả ấy là nỗi thất vọng của Palace. HLV Oliver Glasner thẳng thắn chỉ trích ban lãnh đạo vì không tăng cường lực lượng.

Ông nhắc đến việc đội bóng tham gia cúp châu Âu lần đầu trong lịch sử nhưng chỉ “tiết kiệm xin lỗi”, không bổ sung chiều sâu đội hình. Khi Palace phải đá với tám cầu thủ vừa ra sân trước Strasbourg, hậu quả là sự hụt hơi trong hiệp hai, điều MU khai thác triệt để.

MU đang học rất nhanh

Amorim không cần che giấu chiến lược của mình. Ông nói MU “học từ các đội khác”, “ăn cắp nhiều thứ” và “áp dụng để ghi bàn”. Sự thật là MU vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, và những bàn thắng từ bóng chết là nguồn sống quan trọng ở giai đoạn bản sắc chưa được định hình hoàn toàn.

Nhưng đằng sau lời thừa nhận ấy là một thông điệp: MU sẵn sàng thay đổi để thích nghi. Họ không cố tái hiện bóng đá đẹp mắt bằng mọi giá. Họ chủ động tìm giải pháp, kể cả giải pháp đến từ những đội giỏi hơn trong cùng giải đấu. Họ không che giấu việc sao chép, mà biến nó thành một phần của chiến lược cạnh tranh.

MU vẫn cần nhiều hơn thế: tốc độ triển khai tốt hơn, cường độ pressing ổn định hơn, sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng công rõ ràng hơn. Nhưng ít nhất, họ đang cho thấy khả năng học hỏiđiều mà người hâm mộ hiếm khi thấy trong các giai đoạn hỗn loạn gần đây.

Chiến thắng trước Palace không chỉ mang 3 điểm. Nó cho thấy MU biết cách tận dụng điều Premier League giỏi nhất: bóng chết. Và nếu những bài “học lỏm” ấy tiếp tục phát huy hiệu quả, mùa giải này sẽ còn nhiều trận mà MU sống nhờ sự sắc bén của những tình huống tưởng như nhỏ nhất.

Một đội bóng dám học hỏi luôn là đội bóng có thể tiến xa. Và lúc này, Manchester United đang học rất nhanh.