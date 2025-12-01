Đề nghị khổng lồ của MU cho Valverde

MU đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ Federico Valverde tại Real Madrid.

Valverde được MU săn đón. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh cho biết “Quỷ đỏ” chuẩn bị một lời đề nghị trị giá khoảng 87 triệu bảng dành cho Valverde. Tuy nhiên, Real Madrid muốn nhận ít nhất 100 triệu bảng mới xem xét để tuyển thủ Uruguay rời đi.

Khó khăn lớn nhất của MU nằm ở việc thuyết phục Valverde rời sân Bernabeu để gia nhập một CLB không thi đấu Champions League. Đầu tháng 11, tiền vệ này đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2029, kèm điều khoản giải phóng lên tới gần 1 tỷ bảng.

Bất chấp những ràng buộc về hợp đồng, MU tin rằng đây là thời điểm lý tưởng để lôi kéo Valverde về Old Trafford, trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện Real Madrid được cho là đang gặp trục trặc.

Valverde được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa và xây dựng đội hình xoay quanh nhóm cầu thủ trẻ giàu năng lượng HLV Ruben Amorim hướng tới.

Trong suốt những năm khoác áo Real Madrid, Valverde trở thành trụ cột quan trọng trong giai đoạn thành công của đội bóng, giành nhiều danh hiệu lớn như La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và đặc biệt là hai chức vô địch Champions League.

